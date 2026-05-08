El Círculo de Amistad XII de Enero expone ‘Iglesias y ermitas canarias’

La sala de exposiciones del Círculo de Amistad XII de Enero, en Santa Cruz de Tenerife (Ruiz de Padrón, 12) inauguró este viernes la muestra colectiva Iglesias y ermitas canarias, que se va a poder contemplar hasta el 26 de mayo, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En la exposición, que fue presentada en su acto de apertura por el crítico de arte Joaquín Castro, participan un total de 25 artistas.
La relación de pintores que se suman al proyecto expositivo es la siguiente: Chari Duque, Margarita Hernández, María González, Roberto Batista, Miguel González, Conrado Díaz, Juan Clemente Quintero, Gonzalo Cabrera, Eugenio Díaz, Joshua Cairós, María Luisa Hodgson, Pedro Castro, María del Carmen Hodgson, Lola Carbajosa, Julio Padrón, Toba, Felipe Torres, José Miguel Martín-Fernández Periquet, Francisco Olivas, Carlines, Celestino Mesa, Ángela de la Garma, José María Garrido, Alfonso Araquistain y Delia Mireles.
Como su título indica, Iglesias y ermitas canarias ofrece una variada perspectiva artística, al tiempo que un amplio recorrido por el patrimonio arquitectónico y religioso del Archipiélago.