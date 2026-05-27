El escritor Jaime Siles gana el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

El poeta valenciano, latinista, crítico y traductor Jaime Siles ha ganado el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que convocan conjuntamente Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca desde 1992. El jurado destacó de Siles “su capacidad para reunir lo abstracto y lo sensorial, con una expresión cercana al discurso científico”. El fallo incide en que el poeta “indaga con la palabra en un problema fundamental: la identidad, y su relación con todos los aspectos de la naturaleza humana”.
La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, señaló que Jaime Siles es “uno de los mejores representantes de la poesía de pensamiento crítico, situando la experiencia poética en el margen de la reflexión filosófica. Cumple el ideal renacentista de artista total”.
En esa línea, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, subrayó que “es uno de los poetas más destacados de la poesía española contemporánea, con una obra que abarca tanto la poesía como la reflexión filosófica y literaria”.
La portavoz del jurado, Raquel Lanseros, aludió a “la esencialización y la gran concentración de sentido en cada uno de sus poemas”, así como a “su reflexión sobre el propio hecho lingüístico”.
Jaime Siles Ruiz nació en Valencia en 1951. Es poeta, filólogo, latinista, traductor y catedrático. Su poesía se caracteriza por la depuración formal y la influencia clásica. Entre sus libros destacan Canon, Música de agua e Himnos tardíos. Ha publicado ensayos y artículos sobre literatura clásica y poesía contemporánea. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura y el Premio Internacional Generación del 27.