El innovador techno de Stacey Pullen irrumpe en Papagayo Tenerife

El próximo 31 de mayo, Papagayo Tenerife volverá a abrir su pista de baile para una nueva edición de Piknik, que esta vez contará como gran protagonista con la actuación del legendario dj y productor estadounidense Stacey Pullen, una de las figuras fundamentales en la evolución del techno de Detroit y referente internacional de la electrónica contemporánea.
Pullen compartirá cabina con los artistas Beto Uña y Claudia Rutten en una noche que promete reunir algunas de las sonoridades más sofisticadas y vanguardistas de la escena electrónica actual en el entorno privilegiado de Papagayo Tenerife, uno de los espacios más emblemáticos para la cultura club en la isla.
Considerado uno de los grandes innovadores de la Segunda Ola del techno de Detroit, Stacey Pullen creció bajo la influencia directa de las tres figuras esenciales del género: Derrick May, Juan Atkins y Kevin Saunderson. Aquella conexión con los pioneros del techno marcaría profundamente el desarrollo artístico de un creador que, décadas después, continúa siendo una referencia mundial gracias a un sonido elegante, atmosférico y en constante evolución.
Su trayectoria musical comenzó desde muy joven. A los nueve años inició estudios de flauta en bandas escolares, desarrollando una relación temprana con la música que más tarde desembocaría en su pasión por la electrónica. Influenciado por el movimiento techno que revolucionó Detroit a mediados de los años ochenta y por figuras como Jeff Mills y los grandes djs de Chicago, Pullen empezó a experimentar con platos y mezclas junto a un grupo de amigos, sentando las bases de una carrera que terminaría llevándolo a las cabinas más importantes del planeta.
Tras debutar profesionalmente como dj en 1992, Stacey Pullen comenzó rápidamente a destacar por una visión musical alejada de fórmulas previsibles. Su primer lanzamiento llegó bajo el alias “Bango” en Fragile Records, el sello de Derrick May, iniciando así una carrera discográfica marcada por la innovación y la búsqueda constante de nuevos lenguajes sonoros.
En 1993 se trasladó a Ámsterdam durante más de un año, una etapa clave que consolidó su dimensión internacional y reforzó su posición como una de las figuras más creativas e influyentes dentro del techno europeo y estadounidense. Posteriormente, en 1998, fundó Blackflag Recordings, sello desde el que impulsó trabajos fundamentales como Sweat, considerado hoy una pieza clásica dentro de la electrónica underground.
Actualmente, Stacey Pullen continúa desarrollando Blackflag Records como una plataforma artística abierta a la libertad creativa, el pensamiento abstracto y la experimentación sonora. Su propuesta musical evita etiquetas rígidas y apuesta por sesiones dinámicas donde el techno dialoga constantemente con el house, la electrónica futurista y grooves profundamente hipnóticos.
La actuación en Papagayo Tenerife supondrá una oportunidad única para disfrutar en directo de uno de los artistas más respetados e influyentes de la cultura electrónica internacional. Reconocido por sets intensos, elegantes y emocionalmente envolventes, Pullen mantiene intacta una filosofía artística basada en romper límites y explorar nuevas posibilidades musicales en cada actuación.
La presencia de Beto Uña y Claudia Rutten completará una programación diseñada para ofrecer una experiencia sonora de primer nivel dentro del ciclo Piknik, consolidado ya como una de las propuestas más relevantes para la música electrónica en Tenerife.