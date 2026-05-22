El Real Club Náutico de Tenerife acoge su primera Exposición Colectiva de Pintura Amateur

El Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) alberga hasta el 26 de mayo su I Exposición Colectiva de Pintura Amateur, una iniciativa con la que la entidad pretende descubrir y poner en valor el talento artístico de sus socios y socias a través de una muestra abierta al público general.
La exposición reúne 36 obras de 18 autores, ofreciendo una amplia variedad de estilos y temáticas que reflejan creatividad, sensibilidad y diversidad artística. Durante la apertura de la muestra, el presidente del RCNT, Andrés Orozco, destacó que la “exposición representa el espíritu del Náutico como espacio de encuentro, convivencia y promoción cultural”.
“Nos hace especial ilusión -afirmó- abrir nuestras puertas para mostrar el talento de nuestros socios y socias y compartirlo con toda la ciudadanía, y así seguir sumando más propuestas que enriquezcan la actividad de la capital tinerfeña”.