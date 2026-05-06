El Sauzal celebra el arte del movimiento en 10 intensas jornadas con DanzaTTack

DanzaTTack, el Festival Internacional de Danza y CineDanza, celebra entre este viernes y el 17 de mayo su decimosexta edición, con El Sauzal como escenario principal. El festival, que este año otorga a Natalia Medina su Premio de Honor Por Amor a la Danza, lo presentaron ayer su director, Juan Reyes; el alcalde del municipio, Mariano Pérez; el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha; el director general de Innovación Cultural del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y la coordinadora de proyectos de la Fundación DISA, Amayra Peñate.
La programación al completo, así como la adquisición de localidades, figura en la web www.danzattack.com. El festival cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de El Sauzal, el Cabildo tinerfeño y el Gobierno regional, así como con la colaboración de la Fundación DISA.
DanzaTTAck inició este martes una agenda previa de acciones dirigidas a centros educativos, entre ellas un taller de cinedanza, con proyecciones en el Colegio Santa Catalina de Siena de Vistabella, y otro de danzas urbanas, en el IES Sabino Berthelot. El IES San Nicolás albergará hoy miércoles una nueva sesión de danzas urbanas.
El inicio de la programación abierta al público, este viernes, será en el Centro Cultural del casco, con la presentación de las Unidades Dad de La Gomera (18.00 horas), seguida de las proyecciones y la entrega de premios del XVI Certamen de Cinedanza. La jornada culmina con Danza en crudo, una propuesta que incluye las piezas Contiguo, de Patella Vulgata, y Sin retorno, de Emiliana Battista Marino.
El sábado la actividad se traslada a la plaza del Príncipe, donde se celebran talleres de danzas urbanas; la sección Danza en la urbe, con las piezas PAR-T-IDA, de Cris Marín, y Dérive, de Riart Company, así como el XVI Campeonato Nacional de Danzas Urbanas, que incluye competiciones de breaking en formato 1 vs 1.
PROPUESTA INCLUSIVA
El domingo se desarrollará en el Centro Cultural un taller sobre el entorno de programación visual TouchDesigner, centrado en la creación de vídeo en tiempo real, mientras que el lunes 11 el programa incluye proyecciones de cinedanza y una charla en el Centro La Esperanza TF2 (El Rosario). La programación formativa continúa el 13 de mayo en el Teatro Unión Tejina (La Laguna) con un taller de cinedanza y proyecciones dirigidas a alumnado de Secundaria.
A partir del jueves 14, el Teatro El Sauzal se convertirá en el principal escenario del festival con la celebración de Danza capaz, una propuesta inclusiva que reúne piezas como Centifolia, de MH Dance Company; Phi, de Enbedanza; A Heavy Parting, de Yingyu Lyu, y Promena, de Vaciarte.
Nuevas representaciones, el programa Otra danza capaz y un taller de danza contemporánea conforman la agenda de los siguientes días, hasta cerrarse el domingo 17 con el XI Encuentro Regional de Danza Escolar y la entrega del Premio de Honor Por Amor a la Danza.