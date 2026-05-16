Encuentros en el Mar programa un concierto de Los Cassettes en La Orotava

El XXII Festival Encuentros en el Mar: Transculturalidades programa hoy sábado (22.30 horas) un concierto de Los Cassettes en La Orotava, en La Parte Baja, de entrada libre hasta completar el aforo. La formación tinerfeña, reconocida por su sonido fresco y desenfadado, presentará en directo su apuesta por el happy rock, una mezcla de géneros diseñada para conectar con el público a través del baile y la energía positiva.
Producido por Cauproges, el Festival Encuentros con el Mar (www.encuentrosenelmar.com) cuenta con el apoyo del Gobierno regional, a través de Promotur Turismo Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y la colaboración de los ayuntamientos de Los Silos, Buenavista del Norte, Icod de los Vinos y Telde, el Club La Provincia y La Parte Baja.
Los Cassettes se formaron en Santa Cruz de Tenerife en 2016 de la mano de Cristo Bazzocchi y Hugo García. Tras su primer EP, en 2019, el grupo comenzó a explorar un territorio más alegre y pegadizo, consolidado con temas como Hoy me siento bien o Mari. Esta nueva identidad combina las raíces del rock con pinceladas de ritmos latinos.