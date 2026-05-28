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Un hombre, entre la vida y la muerte tras ser rescatado en la playa de Las Vistas

Trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada del SUC
Playa de Las Vistas, Los Cristianos. DA
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A las 18:53 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de que habían sacado del mar a una persona que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y los socorristas le estaban practicando maniobras de reanimación en la Playa de Las Vistas, municipio de Arona.

El hombre recuperado de una parada cardiorrespiratoria tras sufrir un ahogamiento en el mar, trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

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Policía Nacional y Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.

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