Khafal explora la madurez y el miedo al cambio en su primer álbum, ‘Sonny Boy’

Nostalgia, paso del tiempo y la aceptación como herramienta de crecimiento atraviesan el nuevo trabajo de Khafal. Bajo el título Sonny Boy, el artista tinerfeño presenta un álbum conceptual compuesto por 10 canciones que construyen un viaje narrativo protagonizado por Sonny, su alter ego. “Representa esa parte de mí que se niega a crecer, que rechaza el cambio, que tiene miedo de la vida y de perder lo que ha formado su identidad”, explica, poniendo voz a un conflicto íntimo que vertebra todo el proyecto.
Con un estilo difícil de encasillar –pop rock, pop alternativo y electrónica desde una mirada urbana, dejando atrás su etapa más rapera-, el LP da forma a la historia de Sonny, ese reflejo interno que encarna el síndrome de Peter Pan. Una figura que no solo dialoga con lo personal, sino también con lo generacional en una lucha contra “un sistema en el que a los jóvenes cada vez nos cuesta más emanciparnos y vivir según las expectativas que teníamos de pequeños, o de lo que vimos en nuestros padres”.
En el disco, Khafal recorre su juventud hasta llegar a un punto de encuentro y reconciliación con ese yo más aferrado al pasado. “Khafal abraza a Sonny como su niño interior y entiende que las cosas no son como antes, ni mejores ni peores, distintas”.
Nacido en Santa Cruz de Tenerife, la trayectoria de Khafal refleja una evolución que va desde el rap tradicional hacia una propuesta artística más amplia, donde música e imagen conviven como parte de un mismo mundo creativo. “Admiro a los artistas de los que te enamoras de su universo y de todo lo que te cuentan, sin importar el estilo que empleen”, comenta.
El artista comenzó a abrirse camino en la escena urbana canaria a través de las batallas de gallos, con 15 años. Desde entonces, ha ido consolidando y profesionalizando sus producciones hasta llegar, como punto de inflexión, a este primer álbum. “Todo el mundo dice que, para un artista emergente, no es rentable hacer un disco. Pero intenté obviar todo eso y hacer lo que me apetecía”.
EL PERSONAJE
Ese impulso se ha transformado en una muestra de 10 canciones que no solo busca sonar. “Desde la creación de un personaje puedes contar una historia mucho más humana, más bonita y más completa que simplemente haciendo un disco”. Vivencias y reflexiones sobre una juventud marcada por la incertidumbre del futuro dan forma a Sonny Boy, un álbum que ya está disponible en plataformas digitales como Spotify.