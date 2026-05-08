La compañía australiana Circa encabeza una jornada del Mueca con 28 funciones

El Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca afronta hoy viernes su jornada más internacional con una programación que despliega 28 funciones en 15 espacios urbanos de la ciudad, en la que el circo contemporáneo tiene un lugar protagonista, con siete compañías de cinco países. Además, el público podrá disfrutar de teatro, humor, danza de vanguardia, música en directo y ocio familiar.
La cita más esperada llega desde Australia. Circa, la compañía con sede en Brisbane que reinventa el circo contemporáneo, presenta Wolf/Lobo (21.00 horas, Espacio Muelle Turismo de Tenerife). Diez intérpretes desafían la gravedad en una coreografía feroz que explora el lado indomable del ser humano.
Desde Francia llega una doble propuesta. Yoann Bourgeois, artista que transita entre la danza y el circo, presenta L’approche infinie (19.00, Espacio Lago Martiánez Asociación Afate), un juego de equilibrios precarios sobre sillas, escaleras y cuerpos en suspensión. Más tarde, el trío Los Putos Makinas (21.00, Espacio Toti Aqualia) desatará un delirio malabar.
‘SUHDE’
Finlandia aporta la delicadeza con Kate & Pasi y su duelo coreográfico Suhde (17.00, Espacio Toti Aqualia), donde dos cuerpos negocian el espacio en una silla combinando malabares con los pies y acrobacias. Italia está representada por Katastrofa Clown, que aterriza con su tormenta perfecta de rock and roll, magia y burbujas gigantes en Katastrofa Show (17.00, Espacio Nicko Valoriza).
El argentino afincado en la Comunidad Valenciana Federico Menini escenificará Llar (17.00, Espacio Muelle Turismo de Tenerife), un poema visual de maderas y equilibrios. Bélgica envía a la Compagnie Krak, que ofrece dos funciones de su joya poética Kontrol (17.00 y 20.00, Espacio Plaza Concejil Asociación Apanate), donde el fracaso del control se convierte en ternura. Y desde Uruguay, Kustrika transforma objetos cotidianos en escenario en Precaución, obra en construcción (18.00, Espacio Playa Martiánez Loro Parque Fundación).
Pero más allá del circo, la oferta de hoy consta de una nutrida selección de artes escénicas. El humor lo pondrán la compañía alavesa Zanguango Teatro con El peor espectáculo del mundo, de momento (19.00, Espacio Nicko Valoriza), Abubukaka, que vuelve a representar Otto Stragman (19.00, Espacio Muelle Turismo de Tenerife), y la andaluza Chipi La Canalla con El bar nuestro de cada día (21.00, Espacio Plaza Concejil Asociación Apanate). Mientras que la danza tendrá su momento con la compañía vizcaína Orain Bi y su desafío vertical Mute (19.00, Espacio Toti Aqualia) y con la uruguaya Cía. Torres y el solo de danza y poesía Nombrar(me) (20.00, Universo Movimiento Playa San Telmo).
Estas son solo algunas, que no todas, de las propuestas que desplegará hoy el Festival Internacional Mueca, cuya programación al completo puede consultarse en las redes y su sitio web www.festivalmueca.com.