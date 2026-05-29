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La Escrig escenifica en el Espacio La Granja ‘Con siete estrellas verdes’

La obra, que fusiona teatro documental, conferencia performativa y 'thriller' político, se representa este viernes
La obra se representa a partir de las 20.00 horas. / DA
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Una propuesta que conecta memoria, identidad y crítica social, en la que el público participa como figuración y testigo, llega este viernes (20.00 horas) al Espacio La Granja. Se trata de Con siete estrellas verdes: docudrama de una actriz canaria. Las entradas están disponibles en la web y en la taquilla del espacio que gestiona el Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña.

Con siete estrellas verdes, de La Escrig Producciones, es un espectáculo de autoficción que fusiona teatro documental, conferencia performativa y thriller político. El punto de partida es la historia de Erika Farcy, una joven actriz canaria que ha sido contratada para una película sobre el trágico accidente de Los Rodeos de 1977. La pieza examina con cautela el relato histórico y cómo su manipulación ha calado en la memoria colectiva.

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Encabezan el elenco, María de Vigo y Erika Farcy, que recortan las distancias entre el cine y el teatro. El montaje reserva un espacio en la acción dramática para el público, que participa en la figuración de la obra.

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