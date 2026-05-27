La masonería en las Islas, tema de la beca Excellentia Jerónimo Saavedra

La Fundación CajaCanarias convoca la segunda edición de la beca Excellentia Jerónimo Saavedra, este año destinada a investigadores que desarrollen o vayan a desarrollar estudios sobre la masonería en las Islas. El plazo para presentar las solicitudes culmina el 30 de julio. Toda la información y las bases de la convocatoria se hallan en la web www.cajacanarias.com.
Esta beca nació en 2025 como homenaje al compromiso vital de Jerónimo Saavedra con la cultura, la educación, la investigación y el desarrollo del talento en Canarias. La iniciativa busca prolongar su legado en diferentes ámbitos, impulsando trayectorias que reflejen el esfuerzo, la disciplina y la excelencia que definieron su vida pública y personal.
DOTACIÓN
Esta nueva edición, dotada con hasta 40.000 euros, tiene como objetivo apoyar proyectos de investigación rigurosos y de excelencia que contribuyan al conocimiento, análisis y divulgación del fenómeno masónico en el Archipiélago, desde una perspectiva histórica, social, cultural o interdisciplinar.
Los proyectos deben centrarse en la masonería en Canarias, pudiendo abordar diferentes ámbitos, como su influencia social, política y cultural en las Islas; biografías de figuras relevantes; redes masónicas y su conexión con otros territorios; el patrimonio documental, simbólico o material relacionado con este fenómeno; estudios comparados o enfoques interdisciplinares, o la historia de la masonería en el Archipiélago.
Podrán optar personas mayores de edad, nacidas o residentes en Canarias, con formación académica en disciplinas afines (Historia, Filosofía, Sociología, Antropología, Derecho, entre otras) o con trayectoria investigadora acreditada. El proyecto debe desarrollarse entre enero y diciembre de 2027.
Los proyectos presentados serán valorados por un comité de expertos en investigación histórica y cultural en función de su originalidad, rigor metodológico y viabilidad, trayectoria del solicitante y el impacto académico, social o divulgativo del proyecto.