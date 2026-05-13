La Racba celebra hasta el viernes en la capital sus II Jornadas de Cine y Música

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) organiza desde este miércoles y hasta el viernes las II Jornadas de Cine y Música, que abordan la “relación profunda, emocional y artística” que mantienen ambas disciplinas, generando “una experiencia sensorial integral”, como explica el vicepresidente primero de la Racba, Gerardo Fuentes Pérez.
El ciclo, en la sede de la academia en la capital tinerfeña (plaza de Ireneo González, 1), cada día, a partir de las 19.00 horas, es de entrada libre hasta completar el aforo y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias. La cita de hoy brindará un coloquio con el guionista y director Andrés Koppel y el compositor y técnico de sonido Christian Johansen, sobre la película La raya (1997).
Mañana jueves, el especialista en música de cine Conrado Xalabarder impartirá la charla Cantando historias: la magia del cine musical, que trata del modo en que el cine musical utiliza las canciones no solo como acompañamiento o entretenimiento, sino como una forma esencial de narrar. El cierre de las jornadas, el viernes, consistirá en un concierto del pianista Javier Laso dedicado a la música de Chopin en el cine.