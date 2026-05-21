cultura

Los conciertos de Sara Rioja y Juana Aguirre llenan este jueves de música el Leal

Las artistas presentarán en el espacio escénico de La Laguna sus proyectos 'Cambiar las tornas' y 'Los Pilares'
Cartel de la cita con Juana Aguirre. / DA
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El Teatro Leal de La Laguna ofrece este jueves (20.00 horas) los conciertos de Sara Rioja y Juana Aguirre, con propuestas inmersivas en las que mezclan música acústica con electrónica. Rioja presentará en la Sala de Cámara Cambiar las tornas, un espectáculo íntimo y sensorial que parte de su álbum homónimo de 2024.

En formato acústico a voz, piano y guitarra, y con la presencia sobre las tablas de la compositora Irene Fariña, el concierto es un recorrido musical con hilo narrativo, donde cada canción forma parte de una historia sobre transformación personal, resiliencia y empoderamiento.

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A continuación, Juana Aguirre se subirá al escenario principal del teatro con Los Pilares, un proyecto que recorre el universo musical de sus álbumes Claroscuro y Anónimo para mostrar la evolución sonora y artística de la artista. La actuación estará precedida por la actuación de la compositora y guitarrista canaria Mariana

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