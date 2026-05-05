Louisa Yousfi imparte esta semana en TEA la charla ‘Nuestro sol de barbarie’

La escritora, periodista y crítica literaria Louisa Yousfi (Francia, 1988) impartirá este sábado (12.00 horas) en TEA Tenerife Espacio de las Artes la conferencia titulada Nuestro sol de barbarie. En ella, la autora profundizará en la figura del bárbaro como una identidad política y cultural en la Francia contemporánea.
Yousfi explorará cómo las comunidades herederas de la inmigración colonial habitan el lenguaje y la estética desde una resistencia que rechaza la asimilación, convirtiendo el estigma en una forma de orgullo y autodefensa creativa. La entrada a esta actividad de No-Todo: Ciclo de Pensamiento TEA es de acceso libre hasta completar el aforo. El encuentro contará con traducción del francés.
El programa No-Todo -propuesto por el equipo de Pensamiento TEA, formado por Roberto Gil, Yaiza Hernández Velázquez, Inés Plasencia, Rocío Robles Tardío, Néstor Delgado, Narelys Hernández, Joel Peláez, Alejandro Castañeda y Sergio Rubira- propone evidenciar cómo el relato del pasado ha sido construido de forma intencionada y abrir un espacio desde el que ensayar otras formas de imaginar el futuro.