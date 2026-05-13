Luis Monje imparte este año en el Ficmec un taller de fotografía científica

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) refuerza su compromiso con la divulgación científica y artística en su próxima edición. En el marco de su programación en Garachico, anuncia la celebración del taller Introducción a la fotografía científica, que será una oportunidad para descubrir las vertientes más espectaculares de esta disciplina a través de demostraciones prácticas.
El taller se llevará a cabo durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo, integrándose en la primera fase del festival, que se desarrollará en la Villa y Puerto de Garachico del 28 al 31, antes de trasladar su actividad a Icod de los Vinos la semana siguiente.
La formación estará liderada por Luis Monje, referente mundial en la materia y presidente de la Asociación Española de Fotografía Científica y Forense. Monje, que organiza el posgrado internacional en Imagen Científica de la Universidad de Alcalá de Henares -primera titulación universitaria de esta especialidad en el mundo-, cuenta con una trayectoria de cuatro décadas dedicada a la docencia y la investigación.
“Es un honor que un festival internacional del prestigio de Ficmec se haya fijado en mi trabajo”, afirma Luis Monje. “Tras 40 años dedicados a la investigación y a la docencia universitaria, voy a intentar mostrar todas las posibilidades artísticas de especialidades que muchos desconocían, especialmente las dedicadas a la fotografía de lo invisible, y contestar a todas las preguntas sobre las aproximadamente 30 ramas actuales de la fotografía científica”.
Toda la información sobre el taller, cuya inscripción tiene un cupo de 25 plazas, puede consultarse en el enlace web https://ficmec.es/fotografia-medioambiental/.