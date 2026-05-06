cultura

Mueca 2026 refuerza su compromiso hacia una accesibilidad universal

El festival de Puerto de la Cruz, que comienza este jueves, incorpora mochilas vibratorias, lengua de signos y un punto naranja, entre otros recursos para eliminar barreras
El festival dispondrá de espacios PMR. / DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

El Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca, que se celebra en Puerto de la Cruz desde mañana jueves y hasta el domingo, da un nuevo paso en su compromiso con la inclusión mediante un amplio dispositivo de accesibilidad para eliminar barreras físicas, sensoriales y cognitivas, favoreciendo que todas las personas disfruten de la programación en igualdad.

Un punto naranja, mochilas vibratorias, un bucle magnético, interpretación en lengua de signos, audiovisuales accesibles, señalética adaptada y espacios PMR (diseñados y reservados para personas con movilidad reducida) conforman una red de recursos que amplía la participación, mejora la experiencia del público y consolida la responsabilidad del festival con una cultura abierta, diversa e inclusiva.

Las personas que requieran apoyos específicos de accesibilidad pueden solicitarlos con antelación a través del formulario habilitado en la página de accesibilidad de Mueca (https://www.festivalmueca.com/accesibilidad/). Esta solicitud previa permitirá planificar los recursos y apoyos. Además, el Punto Naranja, ubicado en el exterior de la Casa de la Aduana, actuará como espacio de referencia para la información, orientación y acompañamiento especializado durante el desarrollo de todo el festival a personas con necesidades específicas de accesibilidad.

Casi la totalidad de las 105 funciones de Mueca 2026 son de acceso libre y gratuito, con la excepción de cinco montajes que requieren reserva previa por razones de aforo, y cuya entrada ya puede adquirirse, a un precio simbólico de dos euros, en el enlace web https://www.tomaticket.es/es-es/artista/mueca. Entre los espectáculos que requerirán entrada, destaca el estreno de Abubukaka, Otto Stragman, una obra cargada de sátira que abre el festival este jueves (21.00 horas).

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas