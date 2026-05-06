Mueca 2026 refuerza su compromiso hacia una accesibilidad universal

El Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca, que se celebra en Puerto de la Cruz desde mañana jueves y hasta el domingo, da un nuevo paso en su compromiso con la inclusión mediante un amplio dispositivo de accesibilidad para eliminar barreras físicas, sensoriales y cognitivas, favoreciendo que todas las personas disfruten de la programación en igualdad.
Un punto naranja, mochilas vibratorias, un bucle magnético, interpretación en lengua de signos, audiovisuales accesibles, señalética adaptada y espacios PMR (diseñados y reservados para personas con movilidad reducida) conforman una red de recursos que amplía la participación, mejora la experiencia del público y consolida la responsabilidad del festival con una cultura abierta, diversa e inclusiva.
Las personas que requieran apoyos específicos de accesibilidad pueden solicitarlos con antelación a través del formulario habilitado en la página de accesibilidad de Mueca (https://www.festivalmueca.com/accesibilidad/). Esta solicitud previa permitirá planificar los recursos y apoyos. Además, el Punto Naranja, ubicado en el exterior de la Casa de la Aduana, actuará como espacio de referencia para la información, orientación y acompañamiento especializado durante el desarrollo de todo el festival a personas con necesidades específicas de accesibilidad.
Casi la totalidad de las 105 funciones de Mueca 2026 son de acceso libre y gratuito, con la excepción de cinco montajes que requieren reserva previa por razones de aforo, y cuya entrada ya puede adquirirse, a un precio simbólico de dos euros, en el enlace web https://www.tomaticket.es/es-es/artista/mueca. Entre los espectáculos que requerirán entrada, destaca el estreno de Abubukaka, Otto Stragman, una obra cargada de sátira que abre el festival este jueves (21.00 horas).