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Nacho Vegas presenta este viernes en concierto su álbum ‘Vidas semipreciosas’

El artista interpreta en el Teatro Leal de La Laguna los temas que conforman su nuevo trabajo discográfico, además de repasar los temas más emblemáticos de su repertorio
Nacho Vegas. / DA
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El Teatro Leal de La Laguna vuelve a convertirse este viernes, a partir de las 20.30 horas, en el escenario de la mejor música de autor contemporánea con la llegada de Nacho Vegas. Las entradas para el concierto están a la venta con precios que oscilan entre los 20 y los 30 euros.

Con cerca de 25 años de trayectoria, Nacho Vegas ha construido una de las carreras más sólidas y personales de la música contemporánea en español. Su capacidad para unir lo íntimo y lo colectivo, así como su manera de transformar emociones cotidianas en relatos universales, lo han convertido en una figura de referencia para varias generaciones de oyentes.

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El concierto en La Laguna forma parte de la gira de presentación de Vidas semipreciosas, el nuevo trabajo discográfico del cantautor, publicado este año, que marca un nuevo capítulo en su carrera artística. Durante el espectáculo que llega esta semana al Teatro Leal, el músico repasará también algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio, acompañado por una banda de músicos habituales que refuerzan el carácter emocional y sonoro de sus directos.

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