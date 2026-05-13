Nayra Sanz presenta en TEA su libro ‘El cuerpo nazi. El cuerpo contenido’

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, es este jueves (19.00 horas) escenario de la presentación del libro El cuerpo nazi. El cuerpo contenido. La estética del poder en el cine de Leni Riefenstahl, de la cineasta y escritora canaria Nayra Sanz Fuentes. Se trata de un ensayo que analiza cómo el nacionalsocialismo construyó una idea del cuerpo, individual y colectiva, al servicio de su proyecto político.
El acto de hoy ha sido concebido como una conversación abierta en torno a cultura visual, ideología y memoria, conectando el análisis histórico del libro con problemáticas contemporáneas de la imagen. La autora estará acompañada de Alejandro Krawietz y Alejandro Pérez Olivares, en una cita, presentada por Emilio Ramal, conservador de cine y vídeo de TEA, que es de entrada libre hasta completar el aforo.
Ochenta años después del fin del nazismo, las imágenes que construyeron su imaginario siguen ayudándonos a entender cómo el poder moldea los cuerpos y las identidades. El nacionalsocialismo convirtió el cuerpo en un elemento central de su proyecto político y social. La imagen actuó como un instrumento para moldear identidades.