Pablo González dirige a la Sinfónica en ‘El pájaro de fuego’, de Ígor Stravinski

La Sinfónica de Tenerife propone esta semana una de las obras más emblemáticas del repertorio orquestal del siglo XX, El pájaro de fuego, de Ígor Stravinski, en un concierto dirigido por Pablo González que se completa con Canciones y danzas de la muerte, de Modest Músorgski. La cita tendrá lugar este viernes, a partir de las 19.30 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, y contará con el debut con la orquesta del barítono Egils Siliņš.
“Nuestro próximo programa propone una experiencia de gran intensidad expresiva en torno a dos visiones profundamente contrastadas, y complementarias, del imaginario ruso: la muerte y lo fantástico, la oscuridad y la transfiguración”, destaca Pablo González.
La primera parte está dedicada a Canciones y danzas de la muerte, de Modest Músorgski, en la orquestación realizada por Dmitri Shostakóvich en 1962. Concebida como un ciclo de cuatro escenas, la obra presenta a la muerte como un personaje que adopta distintos rostros -maternal, seductor o militar- en un recorrido de gran intensidad dramática.
“La muerte aquí canta, seduce, arrulla y finalmente vence”, señala el director, quien subraya el carácter “directo, descarnado y profundamente humano” de esta partitura. El barítono Egils Siliņš dará vida a este universo, en el que voz y orquesta se funden en una expresión de intensa carga teatral.
Siliņš debuta con la Sinfónica de Tenerife en este programa. Especializado en el repertorio wagneriano, es un intérprete habitual en algunos de los principales teatros de ópera internacionales, como la Wiener Staatsoper, la Metropolitan Opera de Nueva York, la Royal Opera House o el Festival de Bayreuth, y ha trabajado con directores como Riccardo Muti, Zubin Mehta o Andris Nelsons.
La segunda parte del concierto está dedicada a El pájaro de fuego (1910), de Ígor Stravinski, una partitura clave en la trayectoria del compositor que marcó el inicio de su proyección internacional. Concebida originalmente como ballet para los Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev, la obra despliega una orquestación de gran riqueza tímbrica y una fuerte dimensión narrativa.
“Con El pájaro de fuego, Stravinski nos transporta a un universo completamente distinto, donde lo mítico y lo mágico cobran forma a través de una orquestación deslumbrante”, explica González. La obra avanza desde la oscuridad inicial hacia un final luminoso, en un recorrido que combina intensidad rítmica, riqueza tímbrica y una notable capacidad evocadora.
“En su versión original, la partitura revela toda su audacia y su poder visionario: un viaje desde la noche y el hechizo hacia la liberación, donde la música parece transformarse ante nuestros oídos”, añade el director.
Las entradas para este concierto están disponibles en www.sinfonicadetenerife.es, por teléfono y en la taquilla del Auditorio de Tenerife (en el horario habitual, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas).
Quienes deseen profundizar en el programa podrán asistir al Mirador musical, un encuentro previo con los artistas invitados que tendrá lugar a las 18.45 horas en la Galería Castillo del Auditorio. Además, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (Atadem) organiza también una charla divulgativa a las 18.30 horas en la sala Avenida, impartida en esta ocasión por Lourdes Bonnet.
Para este concierto estará además disponible la Lanzadera Sinfónica, un servicio gratuito de guaguas de Titsa que conecta distintos puntos del norte y sur de la Isla con el Auditorio. Las plazas pueden reservarse hasta las 23.00 horas del día anterior al concierto.