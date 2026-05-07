El papa León XIV visitará Las Raíces para culminar un viaje centrado en la migración

Poner el foco nacional e internacional en la situación migratoria. Ese será el eje central de la visita del papa León XIV a Canarias, en un viaje apostólico que incluirá paradas en Gran Canaria y Tenerife. Durante su estancia, el pontífice se reunirá con personas llegadas a través de la Ruta Atlántica, así como con colectivos dedicados a la atención humanitaria y a la integración de migrantes.
En concreto, León XIV llegará al Archipiélago el jueves 11 de junio, haciendo suyo el deseo de su antecesor, Francisco, de que por primera vez en la historia un papa visite las Islas. La primera parada será en Gran Canaria, donde acudirá al puerto de Arguineguín para conocer de primera mano las realidades de acogida a las personas migrantes. A continuación, se encontrará en la Catedral de Santa Ana con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral de la diócesis. Por la tarde, la jornada culminará con la celebración de la Santa Misa presidida por León XIV en el estadio de Gran Canaria.
Al día siguiente, viernes 12 de junio, el santo padre viajará a Santa Cruz de Tenerife. Tras aterrizar en el aeropuerto de Los Rodeos, visitará a los migrantes del centro de Las Raíces y mantendrá un encuentro con entidades dedicadas a la integración de personas migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna. Finalmente, esta etapa -y el viaje apostólico a España- concluirá con la celebración de la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz.
“Serán pocas horas, pero tendremos una mañana muy intensa”, destacó el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, durante la rueda de prensa de presentación de la agenda del Pontífice en España. En relación con la visita al centro de Las Raíces, recordó la importancia de este espacio, que en los momentos más duros de la crisis migratoria “llegó a albergar a 4.000 personas”. Asimismo, subrayó que en el encuentro con las entidades, que se celebrará en la plaza del Cristo, “se escucharán experiencias de integración tanto de migrantes de la Ruta Atlántica como procedentes de Latinoamérica”.
Como “colofón”, la eucaristía en el puerto de Santa Cruz de Tenerife acercará al pontífice al mar, “símbolo de la llegada de tantas personas”, recalcó. “Muchas han llegado a La Restinga, y también a otras islas como La Gomera, La Palma y Tenerife. Esa cercanía al mar nos permite entrar en comunión con la realidad migratoria”.
Tomar conciencia
“Muchas veces, la sociedad canaria no se ha sentido respaldada ni comprendida en lo que significa acoger a miles y miles de personas migrantes”, manifestó el obispo de Tenerife. En la misma línea, subrayó que “la presencia del Santo Padre en Canarias será una palabra de aliento para la Iglesia y para las organizaciones”, situando esta crisis humanitaria en el foco no solo nacional e internacional. En este sentido, apeló a la necesidad de “tomar conciencia de lo que significa el fenómeno migratorio y del dolor que conlleva”.
Una valoración compartida por el obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez, quien considera que el papa “va a traer claridad sobre una realidad que no es un problema en sí, sino una consecuencia de la globalización”. Tal y como explicó, “habrá que conjugar el derecho a migrar, el derecho a no migrar, el bien común y la dignidad de la persona”, una conversación que “debemos abordar entre todos y en la que León XIV, sin duda, aportará luz”.
Los obispos esperan que el brote en el crucero no ponga en riesgo la visita
En relación con la llegada a Tenerife de un crucero con un brote de hantavirus en los próximos días y su posible repercusión en la visita papal, el obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez, señaló ayer que “estamos hablando de algo excesivamente mediático, pero si se hacen bien las cosas se podrá controlar todo sin mayores complicaciones”.
Asimismo, recordando su etapa como estudiante de Medicina, apuntó que “en la carrera nos decían algo muy significativo: pensamos que tenemos controladas las infecciones, pero en realidad no lo están del todo”.