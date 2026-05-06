Ya es oficial la agenda del papa León XIV: así será su vista a Canarias

El Vaticano ha confirmado este miércoles el programa oficial de la tercera etapa del viaje apostólico del papa León XIV a territorio nacional. Tras sus estancias en Madrid y Barcelona, el máximo representante de la Iglesia católica centrará su agenda en el archipiélago canario.
El objetivo principal es conocer de primera mano la situación de la ruta migratoria atlántica y los puntos de acogida.
Encuentros en Gran Canaria y el puerto de Arguineguín
La agenda comenzará el 11 de junio en las Palmas de Gran Canaria. El Pontífice se trasladará al puerto de Arguineguín, punto crítico donde desembarcan habitualmente los cayucos procedentes de África. Allí mantendrá una reunión con diversas organizaciones y asociaciones que trabajan diariamente en la atención humanitaria a las personas que llegan a las costas canarias.
Posteriormente, el papa León XIV participará en un encuentro con el clero en la Catedral de Santa Ana. Esta jornada en la isla concluirá con una celebración litúrgica masiva. El estadio de Gran Canaria acogerá una misa que se prevé multitudinaria antes de que la comitiva papal se traslade a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Visita al centro Las Raíces en Tenerife
El viernes 12 de junio, el Santo Padre centrará su actividad en Tenerife. El programa destaca la visita al Centro de Acogida de Las Raíces, instalación donde residen los perfiles migrantes más vulnerables. Este acto subraya el compromiso del Vaticano con las crisis humanitarias actuales y la integración social en las regiones fronterizas de Europa.
Además, el Pontífice se desplazará a la plaza del Cristo de La Laguna. En este emblemático punto de la ciudad de los adelantados, se reunirá con colectivos dedicados a la integración de personas extranjeras. El evento servirá para poner en valor el trabajo de las entidades sociales canarias en la convivencia intercultural.
Clausura del viaje en Santa Cruz de Tenerife
La visita oficial a España terminará con un gran acto religioso. El papa León XIV oficiará una misa de clausura en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, un escenario de gran capacidad para recibir a los fieles de toda la isla. Con este evento, el Vaticano dará por finalizada una ruta histórica que ha incluido las principales ciudades del país y ha puesto el foco en la solidaridad.
Este es el programa completo de la visita papal a España publicado por la Santa Sede:
Madrid
Sábado 6 de junio 2026
8:00 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Roma/Fiumicino hacia Madrid.
10:30 Llegada al aeropuerto internacional “Adolfo Suárez”.
11:30 Ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid.
12:00 Visita de cortesía a los reyes de España.
12:30 Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real de Madrid.
18:00 Visita a los operadores y asistidos del proyecto social “CEDIA 24 HORAS” en el Centro de Información y Acogida, de Cáritas, en el barrio madrileño de Carabanchel.
20:30 Vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima.
Domingo 7 de junio 2026
10:00 Santa Misa en la Plaza de Cibeles.
16:30 Encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín en la nunciatura apostólica.
18:00 Encuentro “Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte” en el Movistar Arena.
19:30 Cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid.
Lunes 8 de junio 2026
09:30 Encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica.
10:30 Encuentro con los miembros del Parlamento Español en el Congreso de los Diputados.
11:30 Encuentro con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal.
12:50 Comida con los obispos en la Nunciatura Apostólica.
18:00 Oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena.
19:00 Encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.
Madrid – Barcelona
Martes 9 de junio 2026
10:20 Encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid.
11:10 Salida en avión desde Madrid hacia Barcelona.
12:25 Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona/El Prat.
13:00 Rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.
20:00 Vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Barcelona
Miércoles 10 de junio 2026
10:50 Visita al Centro Penitenciario Brians 1.
12:00 Oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat.
13:00 Comida con la comunidad benedictina de Montserrat.
16:30 Encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín.
19:30 Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inauguración de la Torre de Jesucristo.
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves 11 de junio 2026
08:30 Salida en avión desde Barcelona hacia Las Palmas de Gran Canaria.
10:50 Llegada a la base aérea de Gran Canaria/Gando.
11:40 Encuentro con las asociaciones de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín.
13:30 Encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana.
18:30 Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria.
Viernes 12 de junio 2026
Salida en avión desde Gran Canaria hacia Santa Cruz de Tenerife
09:10 Llegada al aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos.
09:30 Encuentro con los migrantes del Centro “Las Raíces”.
10:10 Encuentro con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna.
12:15 Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
14:30 Ceremonia de despedida en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos.
15:00 Salida en avión hacia Roma.
20:10 Llegada al aeropuerto internacional de Roma/Fiumicino.