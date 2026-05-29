Pedro Guerra trae esta noche a El Sauzal ‘Parceiros’ en formato acústico

Pedro Guerra sube este viernes (20.00 horas) al escenario del Teatro El Sauzal para compartir su proyecto Parceiros y mucho más. Parceiros, que recala esta noche en el municipio norteño en formato acústico, es un proyecto de carácter colaborativo en el que el artista güimarero se reunió con otros 37 artistas para plasmar un triple álbum.
“Escribir canciones con mis amigos. A eso dediqué una parte del confinamiento”, señaló en su día Pedro Guerra. “Así nació la idea de juntar esas canciones y otras que estarían por venir, en un proyecto al que, desde un primer momento, pensé que llamaría Parceiros, a la manera de los compositores brasileños cuando se juntan para escribir una canción. Tú la letra y yo la música, o quizá al revés, tú la música y yo la letra”.
En esta relación figuran artistas como Enrique Bunbury, Juanes, Ismael Serrano, Andrés Calamaro, El Kanka, Amaral, Juan Luis Guerra, Conchita, Muerdo, Pedro Pastor, Cruz Cafuné, Valeria Castro, Alfred García, Coque Malla, Rocío Márquez, Rita Payés, Alice Wonder, Andrés Suárez, Javier Ruibal, Víctor Manuel y Ana Belén.