Reflexión escénica en torno al cuerpo y la memoria

El Festival Internacional de Danza y Artes del Movimiento Move 2026 celebra del 10 al 20 de junio su sexta edición recorriendo Tenerife, La Gomera, El Hierro y Lanzarote, con una programación que sitúa a Canarias como punto de encuentro para la creación contemporánea, la experimentación escénica y los lenguajes híbridos.
NACIONAL E INTERNACIONAL
La nueva edición, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias (Islas Canarias, Promotur) y el Cabildo de Tenerife, reunirá a compañías y creadores nacionales e internacionales que trabajan desde la danza contemporánea, las artes vivas y la performance, apostando por propuestas que dialogan con el territorio, el espacio público y la relación directa con el público.
Entre los artistas invitados figura el colombiano Franklin Dávalos, quien regresa al festival con Te regalo eternidad, una pieza que profundiza en cuestiones como la soberanía del cuerpo, la memoria y la finitud, dentro de una nueva etapa artística marcada por su traslado a Madrid y el desarrollo de una trilogía escénica titulada Trilogía de la virtud. La pieza podrá verse el viernes 12 en la plaza de la Constitución, en San Sebastián de La Gomera, y el sábado 13 de junio en Tenerife, en la plaza de los Remedios, en Buenavista.
La propuesta de Dávalos forma parte de una programación que combina compañías consolidadas y proyectos emergentes. Move 2026 arrancará en El Hierro con Las Idas, de Carmen Fumero, y continuará en Tenerife con actividades familiares, encuentros educativos, cinedanza y espectáculos de calle que transformarán plazas y espacios urbanos en escenarios abiertos a la ciudadanía.
Entre las propuestas destacadas figuran también Rakke, de Louis Thuriot y Patricia George; S’albufera, de Maya Triay y Mariona Jaume; The Trap, de Rita Lira, y Polite/Ical Body, de Daria Koval. El festival incluye además proyectos participativos y actividades dirigidas a distintos públicos, como Isla a Isla, paso a paso, de Aníbal Llarena y Hans Coello, o las acciones familiares y comunitarias desarrolladas junto al Centro Coreográfico de La Gomera.
La programación llegará igualmente a Lanzarote, consolidando la apuesta del festival por descentralizar la exhibición cultural y generar circuitos alternativos para la danza contemporánea y las artes experimentales en Canarias.
EXPERIMENTACIÓN
Para Franklin Dávalos, festivales como Move representan mucho más que un espacio de exhibición artística. El artista considera fundamentales las iniciativas que apoyan los lenguajes experimentales y la escena independiente en un contexto cada vez más complejo para la cultura contemporánea.