Tenerife Peñón Fest lanza nuevos bonos para disfrutar del festival en compañía

El Tenerife Peñón Fest amplía su oferta de entradas con el Bono Familiar y el Bono de Grupo, dos opciones pensadas para facilitar diferentes formas de asistir al festival, adaptándose a las necesidades del público y reforzando el mensaje de que la música se vive mejor en compañía. La iniciativa, destacan sus promotores, forma parte de la evolución del festival hacia una experiencia cada vez más abierta y cercana, en una edición que consolida a Tenerife Peñón Fest “como uno de los grandes encuentros del indie y el pop alternativo en Canarias”.
MODALIDADES
El Bono Familiar se dirige a quienes quieren disfrutar del festival en familia: con la compra de dos entradas de adulto, la de un menor de 16 años es gratuita. El Bono de Grupo ofrece una localidad gratuita por la compra de siete, una fórmula pensada para quienes quieren vivir el festival con su grupo de amigos. Ambos bonos ya están disponibles en tomaticket.es, tiquetera oficial del festival.
La zona de aparcamientos del Palmetum brindará, entre otros, conciertos de Amaia, Loquillo, La La Love You y Pignoise
UNA AGENDA LLENA DE ACTIVIDADES
Esta iniciativa se suma a una edición diseñada para ofrecer una experiencia completa, con música, actividades paralelas, zonas de ocio, gastronomía y una atmósfera pensada para disfrutar del festival antes, durante y después de los conciertos.
El Peñón Fest se prepara para dar la bienvenida al indie y al pop alternativo en el corazón de la Isla. Una edición que refuerza el papel de la capital como escenario cultural y punto de encuentro para la música en directo en Canarias. La cita será los días 23 y 24 de octubre en la zona de aparcamientos del Palmetum y reunirá una destacada selección de artistas nacionales y emergentes, como Amaia, Loquillo, La La Love You, Pignoise, Carlos Sadness, Maika Makovski, Biznaga, Melifluo, San Tosielo y Postcode, en un cartel diverso, generacional y conectado con el espíritu alternativo del festival.
El Tenerife Peñón Fest cuenta con el patrocinio del Gobierno regional, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur, con su marca Islas Canarias Latitud de Vida, así como el Instituto Canario de Desarrollo Cultural; el Cabildo, con Turismo de Tenerife y su marca Tenerife Despierta Emociones, además de la Consejería de Cultura, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por medio de la Sociedad de Desarrollo y su marca Santa Cruz, el Corazón de Tenerife. Colaboran con el festival Naviera Armas Trasmediterránea, Dorada y Pepsi-Cola.