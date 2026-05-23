cultura

Un ‘Alien’ se instala en el capitalino Teatro Victoria

El artista andaluz Manuel Rodríguez presenta este sábado y el domingo en Santa Cruz de Tenerife su proyecto más reciente
Manuel Rodríguez ofrece dos funciones de ‘Alien’ en el Victoria. / DA
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El Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife programa este sábado y el domingo (19.30 horas) Alien, la propuesta más reciente de Manuel Rodríguez. El artista andaluz ha creado un espectáculo que propone ensanchar los límites y expandir la consciencia a través de la voz y el movimiento, invitando al público a compartir una experiencia espacio-temporal y posthumana que desafía la inmediatez y la idea misma de que el éxito se encuentra en el diálogo.

Alien es una pieza que oscila entre lo performativo y el baile. El cuerpo no solo comunica, también deviene en un espacio en el que identidad y percepción se suspenden ingrávidos.

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