‘Una mala noche’ celebra este domingo el Día de Canarias con la presencia de Soul Sanet y Víctor Palmero

El late night de Televisión Canaria Una mala noche (la tiene cualquiera) ofrece este domingo 31 de mayo, a partir de las 23.55 horas, una edición especial con motivo del Día de Canarias, en una entrega marcada por el humor y la música en directo.
Presentado por Aarón Gómez, el espacio recibirá al actor castellonense Víctor Palmero, conocido por su participación en La que se avecina, quien visitará el plató para presentar su nueva película, Mi cielo, tu infierno, en una entrevista que combinará actualidad cinematográfica y entretenimiento.
La música será uno de los grandes protagonistas de la noche con la actuación de Soul Sanet, que se suma a esta celebración con una interpretación en directo de su emblemático tema 3718. La banda canaria, fundada en 1995, está considerada como uno de los principales referentes y pioneros del R&B vocal, el soul urbano, el hip-hop y el funk en España, consolidando una trayectoria clave dentro de la música nacional.
El programa contará además con la participación de colaboradores como Víctor Hubara, Carmen Cabeza y Carlos Pedrós, quienes aportarán su particular mirada al especial. Destaca especialmente la sección Desinformativo, conducida por Jorge Galván y Rosario Pardo, que en esta ocasión ofrecerá una edición más canaria que nunca, cargada de ironía y actualidad.
Una entrega especial que combina identidad, creatividad e ingenio para celebrar el Día de Canarias desde el humor, la música y el talento propio.