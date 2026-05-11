Los dos vuelos programados a Países Bajos y Australia se unificarán en un solo avión para cerrar la ‘Operación Granadilla’

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido esta mañana en el puerto de Granadilla para ofrecer la última actualización del operativo de desembarco del MV Hondius. La intervención arrancó con un agradecimiento expreso a la prensa desplazada al sur de Tenerife, donde se han concentrado “más de 400 periodistas durante la cobertura”, según sus propias palabras, y también a la ciudadanía canaria.
García ha avanzado que los dos vuelos previstos para esta tarde con destino a Países Bajos y Australia se unificarán en una sola aeronave que cubrirá la ruta hacia la nación neerlandesa. “Esperamos a que a lo largo de la tarde llegue ese vuelo para iniciar las labores de desembarco”, ha precisado.
Con su salida se completará la “Operación Granadilla” y se cerrarán las repatriaciones del MV Hondius. A esta hora de la mañana permanecen 54 personas a bordo. De ellas, 22 desembarcarán a lo largo de la tarde, mientras que las 32 restantes se quedarán en el buque para continuar la travesía hasta Países Bajos.
El protocolo internacional, que ha mantenido a Granadilla en el foco mundial durante 48 horas, expirará a las siete de la tarde. A esa hora, el Hondius pondrá rumbo a Róterdam y el puerto del sur de Tenerife recuperará su normalidad.
Un positivo débil en Estados Unidos y un caso pendiente en Francia
La ministra ha confirmado el “positivo débil” con síntomas leves detectado en uno de los pasajeros trasladados a Estados Unidos. García ha asegurado que el Ministerio “mantiene una colaboración estrecha con todos los países implicados en la operación”, así como con los vuelos que transportaron a los repatriados.
Respecto al pasajero francés que comenzó a presentar síntomas durante el trayecto de vuelta, ha admitido que de momento “se desconoce su estado de salud actual”.
“Ninguno presentaba fiebre”
Sobre este caso, la titular de Sanidad ha afirmado que “cuando subió Sanidad Exterior, se les tomó la temperatura y ninguno de ellos presentaba fiebre. Por eso monitorizamos diariamente cada caso”. García ha contextualizado la aparición de estos cuadros dentro de la lógica del virus, en la que “hay casos certeros y casos en duda”, aunque para el Gobierno Español, este tipo de casos ambiguos son “considerados como positivos”.
El Ministerio considera “asumible” que algún pasajero asintomático comience a presentar síntomas con el paso de los días.
La ministra ha respondido a las preguntas sobre la aparición de los dos casos con un mensaje de prudencia. “No pondría en duda la evaluación epidemiológica que se ha realizado. Pueden aparecer síntomas y, en función de los días, nos podremos encontrar con gente con síntomas y PCR positivas”, ha admitido.
También ha defendido que el éxito del operativo no se mide por la ausencia de casos, sino por la trazabilidad del dispositivo. “Cuando hablo de éxito, me refiero a que sepamos exactamente cada uno de los contactos estrechos y los protocolos epidemiológicos realizados. Eso es un éxito”, ha subrayado.
“Estamos hablando de un crucero que lleva muchas semanas navegando y en el que muchas personas han estado en contacto”, recordó.
En lo relativo a los catorce españoles ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ha avanzado que las pruebas PCR practicadas “se conocerán a lo largo del día de hoy”, lo que permitirá actualizar la información sobre los estados clínicos de los repatriados.
Desinfección
García ha confirmado que el avituallamiento del buque concluirá “en unas horas” tras realizar el repostaje durante la mañana. Después, tras el traslado al aeródromo sureño de los últimos pasajeros pendientes de salir, comenzarán las labores de desinfección, que arrancarán en el momento en que el Hondius zarpe de Granadilla. “Se llevará a cabo por los expertos en esta materia”, ha precisado.