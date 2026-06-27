Un motorista herido tras chocar con un coche en Tenerife

Un motorista de 45 años resultó herido de carácter moderado este sábado tras colisionar con un turismo en Arafo, en la Isla de Tenerife. El accidente de tráfico ocurrió en la carretera TF-281.
El afectado presentaba un traumatismo en la espalda en el momento inicial de la asistencia sanitaria. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) envió al lugar una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido. Posteriormente, los sanitarios lo trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias recibió la alerta del siniestro a las 12:48 horas de este sábado. En el aviso se informaba de una colisión entre un coche y una moto con un herido. El 112 activó de inmediato el dispositivo de emergencia necesario en la vía.
En el operativo de emergencia participaron los servicios sanitarios y las fuerzas de seguridad. Agentes de la Guardia Civil acudieron al punto del accidente e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del choque.
Asimismo, el Servicio de Carreteras intervino en la zona de la colisión. El personal de este área procedió a la limpieza de la calzada para retirar los restos del accidente y restablecer la seguridad vial en este tramo de la Isla.