Muere un hombre de 87 años tras quedar atrapado bajo un coche en Canarias

Un hombre de 87 años ha fallecido este viernes tras quedar atrapado bajo un vehículo en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias.
El suceso se produjo a las 10:59 horas en la Avenida Parque Central, cuando el 1 1 2 recibió un aviso en el que se alertaba de que una persona había quedado atrapada bajo un vehículo después de intentar detenerlo.
Tras recibir la alerta, el CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Local y Policía Nacional.
Los bomberos se encargaron de liberar al afectado de los bajos del vehículo para que pudiera ser asistido por el personal sanitario desplazado hasta el lugar. Sin embargo, el equipo del SUC solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba lesiones incompatibles con la vida.
Efectivos policiales se hicieron cargo de la investigación de los hechos y de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.