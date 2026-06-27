La Aemet avisa a Canarias: llega mucho calor, lluvia y fuertes vientos

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido su pronóstico para este domingo, 28 de junio, en el que advierte de una jornada de marcados contrastes en Canarias. El Archipiélago experimentará un repunte térmico que superará los 30 grados en el interior, rachas de viento alisio localmente muy fuertes y la presencia de lluvias débiles en las vertientes norte.
Las temperaturas máximas alcanzarán los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 24 en Las Palmas de Gran Canaria, registrándose mínimas de 22 grados en ambas capitales. El viento del norte y noreste soplará con intervalos fuertes, especialmente por la tarde, empeorando el estado del mar con fuerte marejada en los canales interinsulares.
Esta combinación de calor en las vertientes orientadas al sur, nubosidad retenida con lloviznas en el norte y rachas de viento intensas responde al robustecimiento del alisio veraniego. Este fenómeno meteorológico define la climatología de las Islas en esta época del año, elevando el termómetro en las zonas de medianías no expuestas.
Qué tiempo hará en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En la Isla de Tenerife, la nubosidad afectará al norte y nordeste por debajo de los 1.500 metros durante las primeras horas del día, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías. Por la tarde se abrirán amplios claros. Las temperaturas máximas registrarán un ascenso de ligero a moderado en las medianías del sur y del oeste, mientras que el viento alisio dejará rachas puntualmente muy fuertes por la tarde en la vertiente sureste y el extremo noroeste.
En La Palma, La Gomera y El Hierro, se prevén cielos nubosos a primeras horas con posibles lloviznas en las vertientes norte, tendiendo a despejado según avance la jornada. Los termómetros se mantendrán sin grandes cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en las cumbres. El viento soplará con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy intensas en los extremos sureste y noroeste de cada Isla.
El pronóstico de la AEMET para la provincia de Las Palmas
En Gran Canaria, el norte de la Isla registrará cielos cubiertos por debajo de los 1.200 metros a primeras horas, donde no se descartan lluvias débiles en medianías. En el resto del territorio predominará el cielo despejado, con máximas en ascenso moderado que rebasarán los 30 grados en el interior sur y oeste. El viento aumentará a fuerte por la tarde en las vertientes sureste y noroeste, con rachas localmente muy fuertes.
Por su parte, las islas de Lanzarote y Fuerteventura iniciarán el domingo con intervalos nubosos matinales que remitirán hacia el mediodía, dando paso a nubes medias y altas al final del día. En Arrecife se esperan 27 grados de máxima y en Puerto del Rosario se alcanzarán los 26 grados, bajo la influencia de un alisio moderado con intervalos fuertes en el interior y al sur de Jandía.