Más calor y fuertes rachas de viento en Canarias: la Aemet adelanta la previsión para este lunes

El archipiélago canario contará este lunes con cielos poco nubosos, salvo en el norte, donde estará nuboso y los cielos podrán despejarse durante las horas centrales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La previsión meteorológica para este lunes indica que estará nuboso en el norte, abriendo a claros con el día, salvo en el extremo nordeste, mientras permanecerá despejado en el resto, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios en costas, y ligeros descensos en el interior. Los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 15 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en zonas bajas del extremo noroeste, vertiente sudeste y, localmente, en la fachada sur del área metropolitana.
En el norte de Gran Canaria, donde los cielos abrirán a claros durante las horas centrales, mientras en el resto de zonas permanecerá despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios en costas, y ligeros descensos en el interior. Se podrán alcanzar localmente los 30º en medianías de Gran Canaria orientadas al sur y oeste.
Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Fuerteventura y los 18 grados de mínima en la isla de Lanzarote.
El viento soplará del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en el extremo oeste y sudeste, sin descartar alguna racha ocasionalmente muy fuerte.