Aqualia incrementa un 24% su apoyo a Cáritas y consolida una alianza que ya beneficia a más de 24.500 personas

Aqualia, la empresa de gestión del agua, que opera en 32 municipios de Canarias desde 1991, ha realizado un año más una donación a Cáritas cubriendo el coste anual de las facturas de agua de sus centros en varias localidades de España. En 2025, esta donación alcanzó los 85.209,94 euros, un incremento del 23,77 % respecto al año anterior, el mayor avance registrado desde el inicio de la colaboración. El importe se distribuyó entre los centros de Cáritas incluidos en el convenio de colaboración, ubicados en las zonas donde Aqualia presta sus servicios.
Esta alianza beneficia a más de 24.500 personas vulnerables o en riesgo de exclusión que Cáritas acompaña, como ancianos, madres con hijos, participantes en programas de formación ocupacional y usuarios de economatos, entre otros. Cada euro liberado en los centros de Cáritas se convierte en capacidad operativa directa: más horas de acompañamiento, más plazas en programas de formación ocupacional, más familias atendidas en economatos.
Aqualia asume el pago de las facturas de agua de forma íntegra, incluyendo conceptos adicionales como el canon de saneamiento, residuos, impuestos regionales, etc. Este año, la colaboración entre ambas organizaciones se ha concretado a través de 152 centros pertenecientes a 26 Cáritas diocesanas en diferentes partes de España, donde se implementan programas de atención y acompañamiento a personas en situación de exclusión. Gracias a esta colaboración, aquellos que enfrentan dificultades reciben el apoyo necesario para mejorar su situación.
La donación es fruto de la colaboración entre Aqualia y Cáritas, que llevan trabajando juntas desde 2016 para mejorar las condiciones de vida de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social y combatir la desigualdad. Desde el inicio de esta iniciativa, Aqualia ha donado más de 534.000 euros a Cáritas.
El convenio entre Aqualia y Cáritas se materializa en dos acciones concretas: por un lado, la colaboración en el acceso al fondo social para aquellas familias que soliciten ayuda relacionada con el pago del agua; por otro lado, la donación anual por parte de Aqualia del importe equivalente a las facturas del servicio de agua de los distintos centros incluidos en el convenio.
Esta colaboración refleja el compromiso de Aqualia de contribuir a soluciones que beneficien a los ciudadanos y promuevan una sociedad más justa, diversa e inclusiva, reconociendo su papel como parte integral de las comunidades donde opera.
Presente en Canarias desde 1991
Aqualia forma parte de Canarias desde hace más de 35 años, cuando inició su actividad en marzo de 1991 con la gestión del agua en Tegueste y posteriormente en septiembre del mismo año en Puerto de la Cruz. Desde entonces, ha crecido de la mano del territorio hasta estar presente hoy, junto a su filial Entemanser, en 32 municipios del archipiélago.
Este recorrido no es solo una trayectoria empresarial, sino un compromiso firme con las islas y con las personas que viven en ellas. Aqualia y Entemanser son hoy una realidad profundamente vinculada a Canarias, integrada en su día a día y en el desarrollo de sus municipios.
Con un equipo de 472 profesionales, más del 90% canarios, la compañía trabaja cada día para garantizar un servicio esencial cercano, sostenible e innovador, contribuyendo al bienestar de la ciudadanía y al futuro de un territorio único en el mundo.