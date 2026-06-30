Un aronero, primer español premiado por la NGS por rescatar la memoria del sur de Tenerife

Apellido a apellido, tejiendo las historias de las familias que poblaron Canarias -y, en especial, las de su querido Sur-, José Antonio Toño González Marrero ha visto cómo ese trabajo de campo terminaba resonando hasta Indiana.
El investigador natural de Arona y profesor titular de Filología Latina de la Universidad de La Laguna (ULL), se ha convertido en el primer genealogista español distinguido con el Award of Merit (Premio al Mérito) que concede la National Genealogical Society (NGS) de Estados Unidos.
La entrega tuvo lugar en el Grand Wayne Convention Center de Fort Wayne, de Indiana, durante la Conferencia de Historia Familiar 2026 de la entidad, celebrada este año bajo el lema America at 250.
Esta distinción una de las más relevantes de la NGS y reconoce las contribuciones excepcionales al campo de la genealogía sostenidas durante al menos cinco años, ya sea por parte de una persona o de una organización sin ánimo de lucro.
Para optar a él, el trabajo del candidato debe haber respaldado de forma significativa la investigación o haber ampliado el interés por esta disciplina.
En su candidatura, la NGS subrayó la “prolífica labor investigadora y divulgadora del docente tinerfeño”, autor de una decena de libros sobre la población y los linajes de Canarias, además de numerosos artículos y capítulos en publicaciones científicas de todo el ámbito hispánico.
La organización destacó igualmente su apoyo a la investigación genealógica canaria e hispanoamericana -y, por extensión, a la diáspora hispana- y su participación en programas formativos y encuentros internacionales como RootsTech, así como en actividades celebradas en Canarias, Cuba, España y Estados Unidos.
Su vínculo con el sur de Tenerife está presente en buena parte de su obra. Entre sus títulos figura De Malpaís a Buzanada: genealogía de la población de Buzanada (1800-1975), editado en 2006 por el Ayuntamiento de Arona, y ha coordinado distintas ediciones de las Jornadas de Genealogía de Arona.
En la actualidad organiza el Ciclo de Genealogía e Historia Familiar de Canarias de la Universidad de La Laguna y el Instituto de Estudios Canarios.
Fundada en 1903 en Washington D. C. por genealogistas y archiveros, la NGS es una de las principales organizaciones del sector en Estados Unidos y orienta su actividad a promover la investigación, la preservación de registros históricos y la formación en historia familiar.