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Aumentan a 589 los muertos por los terremotos en Venezuela

Rodríguez rebaja a 2.980 los heridos y destaca que decenas de desaparecidos han sido encontrados
Aumentan a 589 los muertos por los terremotos en Venezuela
Aumentan a 589 los muertos por los terremotos en Venezuela. | EP
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este viernes de que ya son 589 los muertos y 2.980 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país.

En una rueda de prensa, Rodríguez ha indicado que el estado de La Guaira, situado en el norte y el más afectado del territorio venezolano por los seísmos, ha sido “militarizado” tras ser declarado zona de desastre debido al derrumbe de cientos de edificios.

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“Tenemos que lamentar la cifra de 589 muertos, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas, esto nos causa alegría”, ha afirmado, antes de matizar que se han registrado más de 200 réplicas, lo cual “demuestra la gran actividad sísmica en nuestro territorio”.

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