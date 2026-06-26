Canarias sigue sin noticias de sus trabajadores en Venezuela: “Aún no podemos confirmar el fallecimiento”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este viernes que no tienen aún noticias de los trabajadores de la oficina de la Delegación del Gobierno canario en Venezuela, y que lo que le consta es que se está “desescombrando el edificio”, que se derrumbó por el terremoto.
En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha apuntado que las noticias respecto al estado de la delegada del Gobierno canario en Venezuela, Isabel Jara, “no son positivas” pues el edificio se vino abajo y ella vivía en el ático.
“No podemos confirmar el fallecimiento pero las noticias que nos llegan no son positivas. No perdemos la esperanza y esperemos que en cuanto amanezca podamos saber más y la podamos encontrar”, ha resaltado el presidente canario.
Ha ahondado que están en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada y que el estado general es de preocupación, pues todavía no ha llegado la maquinaria pesada y lo previsible es que el número de víctimas suba “considerablemente”.
Clavijo ha apuntado que han contactado con las 22 entidades de canarios en Venezuela para habilitar espacios para gente que se ha quedado sin hogar y albergarlos de manera temporal hasta que solucionen su situación.
El presidente canario ha expresado también que toda ayuda se debe gestionar a través del Gobierno de España y que es el gobierno venezolano el que debe demandar qué necesita, pues “mandar medios sin tener la capacidad de integrarlos genera más un problema que una ayuda”.
Ha anunciado asimismo que el Gobierno canario declarará tres días ed luto oficial y un consejo de gobierno extraordinario para canalizar medidas de ayuda, así como una declaración oficial de apoyo, con la previsión de que “lleve mucho tiempo” las labores de reconstrucción y de recuperar la normalidad.