Publicado en el BOE: ya puedes pedir ayudas para proyectos de I+D para pequeñas y medianas empresas con una dotación de 30 millones

El Boletín Oficial del Estado ha hecho sonar el silbato de salida para una de las inyecciones económicas más esperadas del año por el sector tecnológico y empresarial. La publicación oficial de las Ayudas INNOGLOBAL 2026 abre de par en par las puertas a un fondo de 30,25 millones de euros destinados de forma directa a financiar la investigación, el desarrollo científico y la cooperación tecnológica internacional en el tejido corporativo español.
La gran sorpresa de esta convocatoria, diseñada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), es el tratamiento preferencial y estratégico que recibe el Archipiélago canario. En un movimiento para compensar la lejanía geográfica y potenciar el tejido productivo de las islas, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha introducido un blindaje normativo que coloca a las empresas locales en una situación de clara ventaja frente al resto del territorio nacional.
Requisitos y ventajas de las Ayudas INNOGLOBAL 2026 en Canarias
La normativa general dictada por el CDTI establece con claridad que las pequeñas y medianas empresas (pymes) que tengan su domicilio fiscal en España, o que cuenten con una sucursal abierta en territorio nacional si su sede principal está en la Unión Europea, son las beneficiarias naturales de estas subvenciones de I+D. Sin embargo, el verdadero giro de guion aparece al analizar las condiciones impuestas para las grandes corporaciones.
Por norma general, las grandes firmas tienen el acceso drásticamente restringido a este tipo de fondos comunitarios, a menos que certifiquen una plantilla inferior a los 499 empleados (las denominadas pequeñas empresas de mediana capitalización). No obstante, el documento publicado en el BOE establece una excepción crucial: las grandes empresas podrán acceder sin trabas a las Ayudas INNOGLOBAL 2026 siempre y cuando localicen y ejecuten la dirección de desarrollo de su proyecto tecnológico dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Esta medida busca convertir a las islas en un polo de atracción de talento y de inversión multinacional. Las empresas que decidan trasladar su base de operaciones de investigación al Archipiélago o que ya cuenten con infraestructura tecnológica en las islas podrán beneficiarse de una lluvia de millones cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), vital para la diversificación económica canaria.
Plazos y cuantías de los 30 millones del CDTI
El presupuesto total asignado para la presente convocatoria asciende exactamente a 30.250.000 euros. Esta millonaria cuantía se nutrirá de forma mixta mediante los fondos propios del CDTI y el tramo correspondiente al Programa Plurirregional de España de los fondos FEDER del periodo 2021-2027. Para acelerar los procesos y evitar la asfixia financiera de los participantes, el propio CDTI se encargará de anticipar el dinero con cargo a su patrimonio neto.
El BOE determina de forma tajante que la cuantía mínima de la subvención que recibirá cada empresa beneficiaria no podrá ser, bajo ningún concepto, inferior al 30% del presupuesto total elegible del proyecto presentado.
Los proyectos tecnológicos que opten a las Ayudas INNOGLOBAL 2026 deberán cumplir de forma estricta con tres condiciones innegociables: tener carácter internacional, contar con un desarrollo plurianual y asegurar la cooperación con socios extranjeros. La intensidad de la ayuda final dependerá de variables técnicas como el tamaño real de la empresa, el coste auditable del proyecto y la disponibilidad presupuestaria asignada a cada comunidad autónoma.
El reloj ya ha empezado a correr para las asesorías y los departamentos de desarrollo de las islas. Según detalla el extracto oficial de la resolución, el plazo para registrar y formalizar las solicitudes telemáticas se iniciará el próximo martes 17 de junio de 2026 y concluirá de forma definitiva el 16 de julio de 2026 a las 12:00 horas del mediodía (hora peninsular, las 11:00 horas en Canarias). El expediente completo ya se encuentra indexado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones bajo el código identificador 912195 para su libre consulta pública.