El binomio innovación y talento, clave para el futuro de las empresas

El binomio innovación y talento es clave para el crecimiento de las empresas, y especialmente en el contexto actual de cambios e incertidumbre. En este sentido, cómo captar este talento y qué hacer para retenerlo fueron dos de las cuestiones principales que se abordaron el pasado miércoles en una mesa redonda que BBVA organizó en su sede en Santa Cruz de Tenerife, en la calle La Marina, y que contó con las profesionales Raquel Domínguez, responsable de Talento y Cultura de BBVA en Canarias; Belén Morales, Dream team executive search, y Zahily Pérez, responsable de Recursos Humanos de Fred.Olsen.
Heriberto Pimienta, director de Banca de Empresas de BBVA en Tenerife Norte y La Palma, moderó el debate, y la apertura estuvo a cargo de José Manuel Martín, director de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA en Canarias.
Desde Fred.Olsen, definen el talento como “esa actitud de compromiso” con el propósito de la empresa, expuso Zahily Pérez. En este sentido, la naviera lleva apostando decididamente desde 2021 por implantar medidas innovadoras de teletrabajo, desconexión digital y flexibilidad que supongan un aliciente para atraer talento. Además, en una empresa familiar, como es el caso de Fred.Olsen, un aspecto muy importante también para crear ese vínculo con los trabajadores es cuidar el “legado”.
En cuanto a los desafíos del futuro, Zahily Pérez señaló que para la naviera su principal reto es “seguir reforzando la marca”, algo que realizan construyendo “coherencia” entre lo que se vende al exterior y lo que el trabajador percibe. Aquí juega un papel importante medir siempre “el corazón” de la empresa para prevenir riesgos futuros, y la formación, donde la innovación es clave para buscar nuevas herramientas formativas “disruptivas y prácticas” para los trabajadores.
Para BBVA, la combinación entre una propuesta diferencial y el talento es lo que hace que las empresas crezcan, según expuso Raquel Domínguez. Y las personas y equipos aquí son fundamentales, por lo que estos necesitan sentirse “vinculados y cuidados” dentro de la empresa, y que cuentan con posibilidades reales de formarse y de crecer. A este respecto, BBVA se ha consolidado en los últimos años como el mejor banco para trabajar, siguiendo una estrategia que pone a las personas “en el centro de las decisiones”.
En cuanto a cómo atraer y retener el talento, desde la entidad se ha trabajado en varios ejes. Uno ha sido reforzar el equipo de profesionales del mundo de las tecnologías para incorporar la innovación “en todos los procesos” y acompañarlo de formación, lo que permite liberar tareas y contar con más tiempo para el contacto directo con los clientes.
Además de hacer crecer el talento de sus trabajadores y “cuidar” de ellos, creando oportunidades de crecimiento, incorporando medidas de conciliación y generando entornos de confianza. Raquel Domínguez también señaló que un elemento diferenciador de BBVA es que cuenta con una cultura “muy arraigada” y unos valores con los que sus trabajadores están en comunión.
De cara a los próximos años, para BBVA el banco del futuro va a ser mucho más tecnológico pero también “mucho más humano y personalizado”. Y ahí juega un papel importante la “diversidad”, no solo en cuanto a una cuestión de género, sino también a contar con equipos diversos, lo que permite ser más creativos, generar debates y soluciones más completas a una cartera de clientes muy diversa.
Mientras, desde Dream team consideran que en las condiciones actuales el talento es un factor “estratégico y crítico”, afirmó Belén Morales, y, por tanto, hay que dedicarle tiempo y planificarlo. En este sentido, hoy en día ha cambiado cómo las empresas se acercan a la consultora para seleccionar personal y explicó que, en estos momentos, hay que buscar más e ir por aquellos profesionales que no están buscando trabajo; buscar mejor, entendiendo el contexto de esa búsqueda de personal; y tener una propuesta de valor, qué diferencia a la empresa y cómo la percibe el mercado.
De cara al futuro, este se plantea con “incertidumbre y cambios” muy rápidos y de mucho impacto, por lo que planificar el talento es “fundamental” porque las empresas van a experimentar cambios profundos con la introducción de tecnologías como la IA. Por ello, las compañías deben abordar cuestiones como su posición en el sector, qué están haciendo para incorporar la inteligencia artificial, cómo va a impactar en el negocio y cómo se va a acompañar a los trabajadores en este proceso de cambio.
“Cuidar a las personas es una de nuestras prioridades”
José Manuel Martín, director de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA en Canarias, afirmó que “cuando el talento se une con la innovación, es una palanca de crecimiento enorme”, por lo que puso en valor las intervenciones en la mesa redonda para obtener herramientas e ideas que ayuden “a seguir apostando por las personas y el talento y a crecer”.
Martín señaló que las entidades financieras son “algo más que proveedores de financiación” y destacó que cuidar a las personas es una de las “prioridades estratégicas” de BBVA. Además, dijo que, en el caso concreto de Canarias, buscan estar cerca de sus clientes cuando tienen que tomar decisiones clave que, muchas veces, no son fáciles de adoptar. “Necesitan un apoyo y en estos casos el rol de las entidades financieras es fundamental”, enfatizó.