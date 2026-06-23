El BOE publica nuevas plazas de empleo publico Canarias: hay 20 días para apuntarse

El Boletín Oficial del Estado ha publicado de manera oficial las nuevas convocatorias de oposiciones destinadas a reforzar las plantillas de diversas administraciones locales de las islas. Este nuevo impulso al empleo publico Canarias ofrece una oportunidad directa para los ciudadanos que buscan estabilidad laboral en el ámbito de la administración local. Las ofertas vigentes se articulan a través del sistema de concurso-oposición en turno libre, facilitando el acceso a vacantes que no exigen titulaciones universitarias complejas pero que garantizan un puesto fijo en la comunidad autónoma.
Los consistorios de Santa Cruz de La Palma y de Arucas son las entidades locales que lideran esta última actualización administrativa. La publicación en el diario oficial del Estado marca el inicio de una cuenta atrás crucial para los opositores, fijando los plazos de matriculación y los canales de inscripción que gestionará cada corporación municipal.
Las plazas vacantes en Santa Cruz de La Palma y Arucas
La mayor concentración de puestos se localiza en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha puesto en marcha los mecanismos selectivos para incorporar a un total de ocho profesionales a su equipo laboral permanente. El reparto de estas plazas de empleo publico Canarias atiende a necesidades operativas de los servicios municipales, estructurándose de la siguiente forma:
- Dos plazas de Oficial de Primera Conductor.
- Dos plazas de Oficial de Primera Cerrajería.
- Una plaza de personal de Costura.
- Tres plazas de Conserje.
Por su parte, el Ayuntamiento de Arucas, en la isla de Gran Canaria, añade a esta red de ofertas una vacante para la categoría de Conductor/a. Al igual que en el caso palmero, el procedimiento elegido es el de turno libre mediante concurso-oposición. Esto significa que la nota obtenida en los exámenes teóricos y prácticos sumará puntos a los méritos laborales o formativos que los candidatos puedan aportar de manera oficial durante la fase correspondiente del proceso.
Cómo consultar los requisitos del concurso-oposición
Para evitar exclusiones tempranas en las listas provisionales, los aspirantes deben revisar minuciosamente la letra pequeña de los procesos selectivos. Aunque el anuncio general se ha estructurado en el boletín estatal, los detalles técnicos, los temarios obligatorios y los baremos de puntuación se gestionan a nivel provincial.
Las bases específicas reguladoras de las ocho plazas de La Palma se encuentran recogidas de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. En este documento se especifican las características de las pruebas físicas o prácticas que puedan requerir los puestos de cerrajería o conducción, así como el contenido del temario común para los conserjes. Paralelamente, los interesados en la plaza de conductor en Gran Canaria deben remitirse al Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, donde el Ayuntamiento de Arucas detalla las condiciones del carné de conducir exigido y la estructura del examen de aptitud.
Plazo improrrogable de 20 días hábiles para inscribirse
El aspecto más crítico de esta publicación radica en los plazos fijados por la normativa de la función pública. Las personas interesadas en postularse a cualquiera de estas vacantes disponen de un periodo estricto de 20 días hábiles para formalizar la presentación de sus solicitudes por vía telemática o presencial.
Este cómputo temporal se inicia de manera automática a partir del día siguiente al de la aparición del anuncio en el BOE. Es vital recordar que, al tratarse de días hábiles, quedan completamente excluidos del calendario los sábados, los domingos y todas aquellas jornadas declaradas como festivos oficiales a nivel nacional o autonómico. Los asesores de oposiciones recomiendan no dejar el registro de la documentación para las últimas jornadas, ya que las plataformas digitales de los ayuntamientos suelen experimentar picos de saturación informática debido al alto volumen de accesos simultáneos.
Cada candidato deberá rellenar el formulario de inscripción oficial, abonar las tasas de examen correspondientes (salvo en los casos de exención legal contemplados en las bases) y adjuntar la documentación acreditativa requerida en los boletines provinciales para que su solicitud sea validada de forma definitiva.