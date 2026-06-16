Hay más de 100 vacantes: cómo acceder a estas ofertas de trabajo en Santa Cruz este verano

El mercado laboral de la capital tinerfeña experimenta un notable impulso ante la inminente llegada de la temporada estival. El Ayuntamiento ha anunciado la apertura de múltiples procesos de selección coordinados para absorber mano de obra local en sectores clave. Si te encuentras en situación de desempleo o deseas cambiar de aires profesionales, las nuevas ofertas de trabajo en Santa Cruz representan la mayor oportunidad de contratación directa del trimestre en la isla.
La Sociedad de Desarrollo de la capital chicharrera, mediante su Agencia de Colocación, gestiona de forma simultánea un total de 35 ofertas de empleo que aglutinan más de 100 vacantes. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha remarcado la necesidad de que los aspirantes mantengan sus currículums perfectamente actualizados en la plataforma oficial del municipio para no perder la oportunidad de ser llamados de forma inmediata.
¿Cómo acceder a las ofertas de trabajo en Santa Cruz este verano?
El repunte de las contrataciones coincide con el inicio de la campaña de verano, una época del año en la que las necesidades de personal se disparan en toda Canarias. La dinamización de la economía local se apoya en esta ocasión en tres pilares fundamentales: el sector hotelero, la restauración y la producción de espectáculos multitudinarios. Desde el consistorio apuntan que es un momento clave para fomentar la inserción de los residentes de la zona metropolitana.
Para postularse a cualquiera de las vacantes, el Ayuntamiento recuerda que los interesados deben acceder diariamente al catálogo virtual disponible en el portal oficial de la Agencia de Colocación. La velocidad de inscripción es determinante, ya que muchas empresas requieren incorporaciones rápidas para comenzar la formación del personal antes de que las campañas estivales alcancen su punto álgido de actividad.
El Cook Music Fest 2026 genera 60 vacantes urgentes
Uno de los mayores atractivos de esta oleada de empleo se concentra en el ámbito cultural y de ocio. La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, desveló que gran parte del volumen de contrataciones actual pertenece a la logística del festival Tenerife Cook Music Fest 2026. Este evento musical masivo ha puesto en el mercado 60 plazas de trabajo temporal de inserción rápida.
Las vacantes para este macroevento se dividen de forma equitativa en tres categorías profesionales específicas:
- 20 puestos para personal cualificado de servicio en barra.
- 20 puestos para cajeros y personal de gestión de cobros en los accesos.
- 20 puestos para operarios especializados en tareas de carga, descarga y montaje de infraestructuras.
Esta inyección de empleo ligada a los espectáculos en vivo supone un fuerte desahogo para los trabajadores temporales del sector servicios de la isla.
Empleo inclusivo y perfiles técnicos demandados en la isla
Más allá del ocio y los festivales, la convocatoria destaca por su enfoque integrador. La Sociedad de Desarrollo ha confirmado la tramitación de diez puestos de trabajo para operarios de lavandería en el municipio de Candelaria. Estas plazas están reservadas en exclusiva para personas que acrediten el certificado de discapacidad oficial, cumpliendo con la línea de empleo inclusivo que defiende la Agencia de Colocación chicharrera.
Asimismo, el sector educativo y de conciliación familiar demanda personal especializado. Se han abierto diez plazas para monitores de actividades extraescolares en centros educativos de la capital. A esta oferta se suman otras necesidades técnicas de la comarca metropolitana, que incluyen cuatro puestos para instaladores electricistas en San Cristóbal de La Laguna, cuatro vacantes para gerocultores con discapacidad y cuatro plazas para auxiliares de ayuda a domicilio.
El abanico de perfiles profesionales solicitados por las empresas adscritas al servicio municipal es sumamente amplio. Actualmente, se busca cubrir puestos de fisioterapeutas, auxiliares administrativos contables, técnicos de facturación, agentes comerciales, asistentes de dirección, repartidores, jardineros, operarios de limpieza, mecánicos diésel, montadores de neumáticos, oficiales de mantenimiento industrial, carpinteros, albañiles, frigoristas y técnicos especializados en proyectos sociales y de formación.
Las personas interesadas en postularse o las empresas que deseen utilizar este servicio gratuito de intermediación laboral pueden gestionar sus solicitudes a través de la web www.empleasantacruz.com. También es posible realizar los trámites de manera presencial en las oficinas de la Sociedad de Desarrollo localizadas en la calle Francisco García Talavera, número 1 (Miramar), de 9:00 a 14:00 horas, o mediante el teléfono de atención al ciudadano 922 013 401.