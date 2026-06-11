Diario de Avisos regala mañana la bolsa de la visita del papa León XIV

Es una visita histórica y el Decano de la prensa de Canarias quiere celebrarlo con un regalo muy especial para que la recuerden aún más todos sus lectores y lectoras. Diario de Avisos entregará mañana viernes con cada ejemplar del periódico, y sin coste añadido al precio habitual, una exclusiva bolsa conmemorativa de la visita de este 12 de junio a la isla de Tenerife del papa León XIV, primer pontífice que viaja hasta el Archipiélago canario.
Además de un original recuerdo de este acontecimiento sin precedentes, que culminará mañana viernes al mediodía con una misa multitudinaria en el puerto capitalino, la bolsa de tela del Diario, decorada con la leyenda alusiva a la visita del Santo Padre, es un regalo muy práctico y de gran utilidad, como lo son todas las promociones gratuitas que regularmente brinda el Diario de Avisos para agradecer la fidelidad de sus lectores.