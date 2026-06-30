Brigadistas españoles denuncian las trabas burocráticas para su traslado a Venezuela: “Quiero salvar personas”

El Grupo de Rescate Balear, que partió desde Madrid hacia Venezuela, denunció ayer las trabas burocráticas que ha enfrentado para poder entrar en el país latinoamericano y realizar labores de salvamento y rescate tras el doble terremoto de la semana pasada.
“Yo no estoy para sacar cadáveres, yo quiero salvar personas”, insistió Manuel Sánchez, presidente del grupo. Los brigadistas partieron finalmente este lunes desde la capital española hacia Venezuela como voluntarios para prestar ayuda.
En declaraciones a los medios en la terminal T1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los rescatistas explicaron que, pese a contar con las autorizaciones internacionales para salir de España y entrar en Venezuela, permanecieron desde el sábado en el aeropuerto sin poder volar. “No entendemos nada”, afirmó Sánchez.
El grupo, formado por efectivos de distintas provincias y equipado con drones, perros, sistemas de rastreo con cámaras, georradar y cámaras térmicas, ha participado en la dana que el 29 de octubre afectó a la provincia de Valencia, en los terremotos de Marruecos y Turquía, así como en las últimas inundaciones en Andalucía.
“A nuestra unidad la conocen”, añadió Sánchez, quien lamentó que las administraciones les hayan exigido una gran cantidad de documentación y que su salida se haya retrasado más de lo previsto. “Los permisos cuestan vidas”, denunció. “Desde el primer día teníamos 30 voluntarios entre sanitarios, médicos, bomberos y policías”, explicó, calificando la situación de “frustrante”.
Finalmente, el grupo pudo embarcar y partir hacia Venezuela este lunes. Sin embargo, reclaman una mejor coordinación para evitar que la situación se repita y lamentan que la gestión haya recaído en civiles en lugar de en los gobiernos de España y Venezuela. “Que el Gobierno o Protección Civil ahora no pongan ninguna pega no quiere decir que no tengan que rectificar y valorar lo que la emergencia demanda”, señaló Lucas Antelo, otro de los rescatistas.
En cuanto a la comunicación con la Embajada de Venezuela en España, los rescatistas aseguraron que ha sido “directa” y “muy fluida”. Por su parte, fuentes diplomáticas señalaron que, tras conocer el interés del grupo en viajar al país, la Embajada inició “de inmediato las gestiones para canalizar esta solicitud” y que el equipo recibió “la documentación necesaria en tiempo y forma”, aunque finalmente se quedaron en tierra por “decisiones de la aerolínea que ofreció las plazas”.
Asimismo, los brigadistas confirmaron que también mantuvieron contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien en ese momento viajaba junto al rey Felipe VI hacia México.