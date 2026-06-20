Buscan en Tenerife a una mujer desaparecida tras bajarse de la guagua: tiene pérdidas de memoria y se quedó sin batería

La alerta por una turista desaparecida en Tenerife ha encendido todas las alarmas en los servicios de emergencia y en las redes sociales de los residentes británicos en el archipiélago.
Según recoge el medio DailyMail, Gary Myers, un ciudadano del Reino Unido, ha tomado un vuelo de urgencia con destino a la isla para liderar en primera persona las labores de localización de su madre, Kathy Myers, de 70 años.
La mujer fue vista por última vez este viernes, alrededor de las 20:00 horas, en la zona costera del Puertito de Güímar, vistiendo una camiseta negra y completamente incomunicada tras apagarse la batería de su teléfono móvil.
El suceso ha generado una honda preocupación debido al delicado estado de salud de la mujer. Kathy reside la mitad del año junto a su esposo Steve en una propiedad que poseen en la Isla, por lo que conoce el entorno, pero su actual condición médica la convierte en una persona de alto riesgo.
Según ha explicado su propio hijo, fue intervenida hace unos años de un tumor cerebral, una cirugía compleja que le dejó secuelas neurológicas permanentes, entre ellas, pérdidas de memoria severas y una alta vulnerabilidad ante situaciones de desorientación.
¿Qué se sabe de la turista desaparecida en Tenerife?
La cronología de la desaparición comenzó cuando Kathy se disponía a regresar a su domicilio tras acudir al Hospital de La Candelaria. De acuerdo con los primeros datos de la investigación y el testimonio ofrecido por su familia en plataformas digitales, la mujer subió a una guagua y, debido a una confusión o un despiste derivado de su dolencia, se bajó en la parada equivocada.
A partir de ese instante, se le perdió el rastro físico y digital, ya que su teléfono se quedó sin batería poco antes de que pudiera alertar a su marido sobre su ubicación exacta.
“Hola, mi madre ha desaparecido mientras viajaba en guagua a casa desde el hospital de Candelaria. Fue vista por última vez en Puertito de Güímar alrededor de las 8 de la noche de ayer (viernes). Su teléfono se quedó sin batería y es una persona vulnerable. Lleva puesta una camiseta negra”, reza el mensaje desesperado que Gary Myers difundió en un foro digital de búsqueda de personas en la isla. El hijo de la afectada añadió de forma tajante: “Me dirijo ahora mismo a Tenerife para buscarla, pero si alguien la ve, por favor, póngase en contacto con la policía. Ha sido denunciada como persona desaparecida”.
La zona donde se centra el rastreo inicial, el Puertito de Güímar, es un núcleo costero situado en el sureste de la isla de Tenerife, a una distancia de aproximadamente 32 kilómetros de la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife.
Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad del Estado ya han sido notificadas formalmente de la denuncia de desaparición y solicitan la máxima colaboración ciudadana a los vecinos de la comarca del Valle de Güímar y de los municipios colindantes para aportar cualquier pista que permita dar con su paradero.
Otros casos recientes de británicos perdidos en las islas
La situación de esta turista desaparecida en Tenerife no constituye un hecho aislado en la crónica de sucesos de este año en las Islas Canarias. El flujo constante de visitantes de avanzada edad y el turismo residencial de larga estancia han dejado otros episodios similares en los últimos meses, algunos con desenlaces rápidos y otros que requirieron complejas operaciones de salvamento en la escarpada orografía tinerfeña.
Apenas unas semanas atrás, un turista británico llamado Michael desató el pánico institucional tras salir a caminar a primera hora de la mañana por los senderos rurales de la isla. El hombre había aterrizado en el aeropuerto tinerfeño pocas horas antes junto a su esposa para disfrutar de unas vacaciones. Tras desorientarse en el terreno, su mujer interpuso la denuncia de manera inmediata. Afortunadamente, el despliegue de las patrullas policiales dio sus frutos y el hombre fue localizado sano y salvo pocas horas después en una zona próxima a su hotel.
Mucho más dramático fue el caso de Susan Hornby, una turista de 76 años natural de Dorset, quien el pasado 6 de febrero desapareció durante una caminata programada de tres horas junto a su marido Peter. El caso de Susan movilizó a decenas de voluntarios y equipos de rescate de Protección Civil y la Guardia Civil tras permanecer en paradero desconocido durante casi 30 horas. Finalmente, la excursionista fue hallada en el fondo de un barranco de difícil acceso, presentando síntomas graves de hipotermia y deshidratación, lo que obligó a activar un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) para su evacuación de urgencia hacia el hospital.
Tras el rescate de Hornby, los portavoces de su entorno familiar insistieron en la importancia vital de la tecnología de geolocalización para evitar tragedias mayores en entornos de ocio o turismo. Louise Bakewell, coordinadora de aquella campaña de búsqueda, hizo un llamamiento público aconsejando activar siempre herramientas como ‘Buscar mi iPhone’ o compartir la ubicación en tiempo real con familiares antes de realizar cualquier trayecto en solitario por la geografía canaria.
Las autoridades insulares reiteran que ante la sospecha de que la turista desaparecida en Tenerife pueda encontrarse desorientada en una vía pública o un espacio natural, se debe marcar de inmediato el teléfono de emergencias 112 o contactar de forma directa con la Guardia Civil (062) o la Policía Nacional (091). La rapidez en el aviso es fundamental para garantizar la integridad de Kathy Myers en las próximas horas.