¿Tu móvil no da tono? El extraño fallo de red en Yoigo, Orange y MásMóvil que te deja sin llamadas

Una nueva caída masiva de telecomunicaciones ha vuelto a dejar sin servicio a miles de usuarios en España en la mañana de este martes, 30 de junio. Pocos días después del último gran apagón de red en el país, las principales compañías del grupo MásOrange (especialmente Yoigo, Orange y MásMóvil) están experimentando serios problemas de cobertura que impiden el uso normal de sus servicios.
El fallo, según ha podido confirmar en exclusiva el portal especializado ADSLZone, tiene su origen centralizado en la infraestructura del grupo fusionado.
Yoigo, la operadora más afectada: llamadas sin tono
Los problemas de red han comenzado a detectarse a primera hora de la mañana y se han disparado de forma exponencial en plataformas de monitorización como DownDetector. De entre todas las marcas comerciales, Yoigo es la que está registrando un mayor volumen de incidencias y reportes por parte de los clientes.
El fallo de cobertura presenta un comportamiento muy específico y anómalo que está desconcertando a los usuarios:
- Llamadas salientes: Los clientes afectados confirman que pueden realizar llamadas desde sus terminales móviles sin aparentes contratiempos.
- Llamadas entrantes bloqueadas: Sin embargo, los teléfonos no pueden recibir llamadas.
- Sin locución de error: Según las comprobaciones en directo realizadas por la redacción de ADSLZone, cuando alguien intenta marcar a un número afectado, la línea no emite la habitual locución de “móvil apagado o fuera de cobertura”. La llamada simplemente se queda en un silencio absoluto, sin dar tono pero sin llegar a colgarse de forma automática.
El origen de la avería: MásOrange en el punto de mira
Aunque los mapas de calor de incidencias de DownDetector reflejan picos de quejas en casi todas las compañías del país (incluyendo reportes de usuarios de Movistar o Vodafone que experimentan el problema al intentar contactar con líneas del grupo afectado), fuentes del sector han confirmado a ADSLZone que el fallo de red procede exclusivamente de MásOrange.
Por tanto, el apagón tecnológico afecta de manera directa y masiva a las operadoras que integran este grupo de telecomunicaciones: Orange, Yoigo, MásMóvil y sus respectivas operadoras virtuales (Omv).
Hasta el momento, las firmas de telefonía no han emitido ningún comunicado oficial a través de sus redes sociales ni de sus canales de atención al cliente. Al tratarse de una interrupción conjunta, todo apunta a una incidencia crítica en una infraestructura troncal o a un corte accidental de fibra en trabajos de obra pública (como ya ocurrió recientemente en los accesos de la autovía A-5), un escenario que exime de responsabilidad directa a los servidores de las operadoras.
¿Cuándo se restablecerá el servicio?
Los equipos técnicos de MásOrange ya se encuentran trabajando de urgencia para localizar el punto exacto de la avería y proceder al desvío del tráfico de red o a la reparación física del tendido afectado. Al ser un problema prioritario que afecta a millones de líneas de voz y datos, se prevé que el servicio comience a estabilizarse de forma progresiva a lo largo de las próximas horas.