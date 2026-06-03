Cajasiete cierra el ejercicio reforzando su posición financiera en el archipiélago

Cajasiete ha celebrado en la mañana de hoy un encuentro para acercar a los medios los resultados de la entidad en el ejercicio 2025 tras su ratificación por parte de la Asamblea General Ordinaria en la que los socios aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día.
El director general, Luis Alberto Díaz Dorta, presentó un análisis del contexto económico en el que se ha desenvuelto la entidad y explicó la importancia que tiene un proyecto financiero como el de Cajasiete en el desarrollo económico y social del archipiélago.
Resaltó el firme compromiso de todos los empleados de Cajasiete de trabajar cada día para ganarse la confianza de las familias y pymes canarias con el objetivo de desarrollar la actividad financiera con un enfoque diferente, apostando por una manera diferente de hacer banca. A través de este modelo, generan riqueza que posteriormente redistribuyen, contribuyendo tanto al fortalecimiento y crecimiento de la entidad como al bienestar de la sociedad. Esta redistribución se materializa en múltiples iniciativas sociales, económicas y ambientales que impactan directamente en el progreso sostenible de Canarias.
Desde el punto de vista económico, apuntó que la entidad ya supera con holgura los 7.600 millones de euros de volumen de negocio, habiendo ganado cuota de mercado, ampliando tanto el crédito como los depósitos a la clientela, que a cierre del ejercicio alcanzaron los 2.788 y los 4.358 millones de euros respectivamente. Todo ello, cubriendo las necesidades financieras de más de 300 mil canarios, apoyado por más de 62 mil socios y con una muy positiva evolución de todas las ratios de gestión, entre las que destacan el 23,4% de solvencia, que la sitúan como una de las entidades financieras más solventes del país.
En este sentido, remarcó el importante esfuerzo de la entidad en la concesión de financiación tanto al tejido productivo de las islas, es decir, a las pymes, micro pymes y autónomos, como a las familias canarias, estando muy orgullosos de haber facilitado el acceso a la vivienda a más de 1.700 familias canarias durante el 2025, adquiriendo así, un papel relevante ante uno de los grandes desafíos de Canarias.
Cajasiete presentó un resultado antes de impuestos de 67,2 millones de euros, en el que destaca el aumento tanto del margen de intereses como del margen bruto. Aspectos positivos que en su conjunto confluyen en una excelente ratio de eficiencia del 44,32%. El nivel de solvencia de la Caja alcanzó una ratio de capital de nivel 1 del 23,4 %, muy por encima del legalmente exigido y siendo una de las entidades más solventes de España. La Entidad sigue creando empleo de calidad, aumentando su plantilla hasta alcanzar los 482 empleados, y continúa aportando soluciones financieras adaptadas a las necesidades financieras de la sociedad, ofreciendo un servicio financiero completo, de calidad y de proximidad.
La Cooperativa se encuentra en una excelente posición competitiva en el mercado financiero y está comprometida en dar la mejor respuesta a las necesidades financieras y de aseguramiento de las pymes y las familias canarias. Cajasiete continúa realizando importantes inversiones en digitalización, la transición hacia un modelo multicanal, una apuesta por la gestión a través de los canales no presenciales como la banca electrónica (Ruralvia), el móvil y los cajeros de última generación, sin perder el trato directo y personal con los socios y clientes.