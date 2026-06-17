El esfuerzo de los estudiantes canarios tiene premio por un año más gracias a Cajasiete

La entidad financiera canaria Cajasiete, a través de su programa para jóvenes gen8 by Cajasiete, ha abierto las solicitudes para la convocatoria de la XVIII edición del Ingreso Sobresaliente, con la que la entidad sigue apostando por premiar el esfuerzo académico del colectivo joven de Canarias que cursan 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Superior y Universidad en el curso 2025/2026.
La cooperativa de crédito pone así en valor el esfuerzo académico y continúa apoyando, mediante el Ingreso Sobresaliente, a jóvenes estudiantes canarios para que sigan apostando por la formación y que puedan conseguir el objetivo de labrarse un gran futuro.
El incentivo, al igual que en años anteriores, consiste en el abono en cuenta de una cantidad económica por cada sobresaliente obtenido en el presente curso escolar 2025/2026, dentro de un conjunto de bases muy sencillas para el colectivo en cuestión.
Con el objetivo de llegar al público de esta iniciativa, gen8 by Cajasiete ha lanzado una campaña muy especial en la que, a través de un spot protagonizado por la diseñadora y creadora de contenido palmera Paola Barreto, pone en valor el poder de las decisiones y el futuro de las nuevas generaciones Canarias.
La participación y entrega de documentación on-line se hará a través de la web www.ingresosobresaliente.com para que los estudiantes no tengan que desplazarse a las oficinas de la entidad y así facilitar y agilizar su participación.
Aquellos jóvenes con mayoría de edad, que no tengan cuenta en Cajasiete, pueden abrir una cuenta Online de forma fácil, rápida y desde su móvil en www.cajasiete.com/es/hazte-cliente.
En la última edición, se registraron más de 5.000 solicitudes, con lo que en estos diecisiete años en los que Cajasiete lleva acompañando a los estudiantes de las islas el Ingreso Sobresaliente ha contado con la participación de más de 70.000 jóvenes canarios.
Estas son las fechas clave de la promoción Ingreso Sobresaliente para premiar las notas del curso 2025-2026:
- Plazo de participación: 15/06/26 al 30/10/26 (ambos incluidos).
- Abono Ingreso Sobresaliente en cuenta:
- 11/08/26 para los estudiantes registrados y con resolución APTO, en entre el 15/06/26 y el 15/07/26.
- 11/11/26 para los estudiantes registrados y con resolución APTO, en entre el 16/07/26 y el 30/10/26.
Con el mantenimiento de esta campaña, Cajasiete pone de manifiesto, una vez más, su Compromiso Social con la educación en Canarias al tiempo que agradece al profesorado su lucha y dedicación por sacar el máximo rendimiento del colectivo joven.
Las Bases ampliadas con los requisitos y plazos de la promoción se encuentran en www.ingresosobresaliente.com donde se detallan todas las condiciones de participación y los requisitos que los estudiantes deben reunir.