Canarias Jazz & Más: 31 proyectos musicales para 59 conciertos en las ocho islas

El 35º Festival Internacional Canarias Jazz & Más ya tiene cartel definitivo. Serán 31 proyectos musicales los que visiten del 3 al 25 de julio un total de 30 espacios escénicos repartidos por las ocho islas. De ellos, 10 tienen acento canario. Así se expuso este viernes en un acto celebrado en el Espacio La Granja de la capital tinerfeña, en el que participaron Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, el director del festival, Miguel Ramírez, y representantes del Cabildo de Tenerife y de los ayuntamientos de Adeje, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Puerto de la Cruz.
LOS ARTISTAS
Las novedades del cartel son Hannes Bennich Quartet; Sylwester Ostrowski con Freddie Hendrix Jazz Brigade; Yul Ballesteros Trío feat. Ariel Brínguez; Mujeres Canarias del Jazz, con la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria y Esther Ovejero, María Zerpa, Moneiba, Mónica Santana y Olga Sánchez; Simbeque Project; José Vera Bello Quinteto; Carlos Meneses con su disco [Collabs]; Ernesto Montenegro Quintet; La Cofradía, Lajalada y el proyecto didáctico Ponké & La Ciudad del Jazz.
Previamente, el festival ya había anunciado a Jacob Collier con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Suzie Collier; Tigran Hamasyan con su disco Manifeste; José James con Célia Kameni en Marvin Gaye’s I Want You; Yellowjackets, Estelle Perrault 5tet; Marco Mezquida Trío; Ghost Note; Lucía Rey; Hamilton de Holanda; Eric Alexander Jazz Syndicate; Roberto Fonseca; Tora Daa; Antonio Forcione & Cenk Erdogan; Xavi Torres Trío & Miguel Zenón; Manou Gallo; Moisés P. Sánchez; Cuban Jazz Syndicate; Manon Mullener 5tet, Powafunk y Takeo Takahashi Trío. La programación en detalle se puede consultar en el sitio web canariasjazz.com.
Cristóbal de la Rosa y Miguel Ramírez expusieron las cifras del festival. Los 30 espacios escénicos se corresponden con 11 en Tenerife, 13 en Gran Canaria y uno en Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, La Palma, La Gomera y El Hierro. A los 59 conciertos programados hay que añadir cinco charlas y dos clases magistrales. Asimismo, detallaron que al Canarias Jazz & Más se desplazarán cinco periodistas procedentes de Reino Unido, Alemania, Portugal, Polonia e Italia, mientras que las acciones de publicidad y promoción se insertarán en medios de Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Suiza, Polonia, Estados Unidos y España.
Los 31 proyectos musicales son originarios de Estados Unidos, Reino Unido, Armenia, Francia, Brasil, Cuba, Noruega, Italia, Turquía, Puerto Rico, Costa de Marfil, Suecia, Suiza, Polonia y España, con una destacada presencia canaria. De igual modo, la participación femenina en el elenco de artistas está presente en 12 de los 31 proyectos, es decir, en más de un tercio.
DATOS
En conjunto, serán cerca de 220 músicos los que suban a los escenarios, pues este año hay formaciones como la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con unos 50 intérpretes, y la Banda Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con unos 30. En la vertiente económica, el 58,54% del presupuesto del Canarias Jazz & Más se destina a la contratación de empresas y profesionales locales. El resto, a la de artistas. Además, el festival moviliza cada año a más de 200 personas (técnicos de sonido, iluminación, producción, comunicación, logística, servicios auxiliares, seguridad, limpieza, etc.). El impacto económico directo en el tejido empresarial supera los 580.000 euros.