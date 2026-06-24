Canarias recibirá el primer avión de España capaz de buscar náufragos y combatir el narcotráfico

El Ministerio de Defensa y el fabricante europeo Airbus Defence and Space han formalizado este miércoles en Sevilla la recepción del primer avión C295 en configuración de búsqueda y rescate (SAR) para el Ejército del Aire y del Espacio, que tiene como destino final la Base Aérea de Gando, Gran Canaria.
El C295 SAR es el sustituto natural de la flota de aviones CN-235 VIGMA, que prestan servicio al Ejército del Aire y del Espacio desde 2008, y aporta un salto cualitativo por su capacidad para realizar operaciones marítimas y terrestres, como contra el contrabando, la inmigración irregular y el narcotráfico, así como misiones nacionales e internacionales de búsqueda y rescate.
La entrega se produce dos años y medio después de la firma del contrato y ha tenido lugar en las instalaciones de Airbus en San Pablo, Sevilla, donde ha sido ensamblado el avión, en un acto que contó con la asistencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y del presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, entre otras autoridades civiles y militares.
La secretaria de Estado de Defensa ha incidido en que este primer C295 SAR abre “una nueva etapa” para las capacidades de búsqueda y rescate y vigilancia marítima del Ejército del Aire y del Espacio y puso en valor que su recepción se formalice “con antelación respecto al compromiso” previsto.
Con este primer C295 SAR, se pone a disposición del Ejército del Aire y del Espacio una “plataforma de salvamento marítimo a la vanguardia tecnológica, diseñada para responder a los desafíos de seguridad más exigentes”, ha destacado Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus en España.
Ha subrayado también que cumplir con los plazos de entrega en un programa de esta complejidad técnica “reafirma el compromiso con la autonomía estratégica de España y la capacidad para transformar la innovación industrial en ventajas operativas reales”, ha informado en un comunicado Airbus.
Adquiridas 16 aeronaves
El C295 SAR forma parte del programa MPA/SAR, impulsado por el Ministerio de Defensa para recuperar la capacidad de Patrulla Marítima y Guerra Antisubmarina de España y garantizar la continuidad de las capacidades de búsqueda y rescate y vigilancia marítima de medio y largo alcance.
Para ello, se han adquirido 16 aeronaves basadas en la plataforma C295: ocho en versión patrulla marítima (MPA) y ocho en versión SAR.
Airbus entregará también este año dos C295 de búsqueda y rescate adicionales, de un total de ocho, así como los dos primeros C295 de transporte del pedido realizado por el Ministerio de Defensa en 2025. La entrega del primer C295 de patrulla marítima, la versión más compleja de este avión, está planificada para el año 2028.
En diciembre de 2023, España adquirió un primer lote de dieciséis C295 en configuraciones de búsqueda y rescate (SAR) y patrulla marítima (MPA), al que sumó un segundo pedido de dieciocho aviones en configuración de transporte en diciembre de 2025.
Con la incorporación de estas 34 nuevas aeronaves, que se unirán a los C295 de transporte que ya están en servicio, el Ejército del Aire y del Espacio pasará a operar una flota global de 46 C295.
Para satisfacer el incremento de la demanda de C295, Airbus está llevando a cabo un proceso de aceleración de la producción en la Línea de Ensamblaje Final (FAL) de Sevilla, incrementando su cadencia de 10 a 13 aviones al año.
Actualmente, el C295 es el líder de su segmento, con el 85 % de la cuota de mercado mundial y 335 pedidos de 39 países.