Cine para mayores en Tenerife: una iniciativa activa salas gratis contra la soledad

El Cabildo de Tenerife da un paso al frente para transformar la agenda cultural y social de la tercera edad en la isla. A través de la sociedad pública Sinpromi, la corporación insular ha diseñado una estrategia directa que busca reactivar el ocio de este sector demográfico. Se trata del programa ‘Tardes de Película‘, una iniciativa centrada en potenciar el cine para mayores en Tenerife que se integra dentro del marco de acción de la plataforma insular Islénior.
La campaña arranca con la planificación de un ciclo compuesto por 14 proyecciones cinematográficas de primer nivel. Estas citas se desarrollarán en las instalaciones de Multicines Tenerife, configurando un punto de encuentro estable y accesible. La meta principal de la administración es facilitar el acceso directo de los mayores a entornos culturales dinámicos, promoviendo alternativas recreativas fuera del hogar.
Cine para mayores en Tenerife frente al aislamiento social
La gran novedad de este despliegue radica en que las sesiones no se limitarán a la exhibición pasiva de largometrajes en la gran pantalla. Este programa de cine para mayores en Tenerife contará de manera paralela con herramientas de mediación cultural, espacios de debate guiado y coloquios especializados. Estas actividades paralelas están diseñadas minuciosamente para ajustarse al perfil, los intereses y las necesidades específicas del público senior del archipiélago.
El acto de presentación oficial de la campaña se celebró este jueves en los Multicines Tenerife, sirviendo como punto de partida de la programación. El encuentro contó con el respaldo directo de la consejera de Acción Social de la corporación, Águeda Fumero, junto al consejero delegado de Sinpromi, Adal García. Asimismo, el ámbito cultural estuvo representado por Ramón González, presidente de la Asociación Charlas de Cine, y por el analista cinematográfico Fernando Iturrate, encargados de desgranar los detalles metodológicos de los futuros debates.
Durante la comparecencia ante los medios, los responsables institucionales explicaron que la reactivación de estas salas responde a un compromiso social básico. El Cabildo busca que este circuito cultural sirva como un entorno seguro donde se fortalezcan las relaciones interpersonales y vecinales dentro de la isla.
Sinpromi sitúa el bienestar emocional en la agenda pública
La consejera insular Águeda Fumero concretó que la prioridad absoluta del grupo de gobierno al lanzar este proyecto es “garantizar el derecho de acceso a una cultura de calidad para las personas mayores”. En este sentido, la responsable de Acción Social subrayó la urgencia de estructurar “espacios estables de encuentro, convivencia e inclusión, que ayuden a mitigar situaciones de soledad no deseada”, una problemática en crecimiento continuo en entornos urbanos y rurales.
Las políticas públicas dirigidas a la población senior en el entorno insular adquieren una nueva dimensión con este modelo de gestión de Sinpromi. La iniciativa coloca tanto el bienestar emocional como el cognitivo de los mayores en una posición de relevancia real dentro de las acciones institucionales del Cabildo. Se descarta, por tanto, una concepción del séptimo arte basada en el mero consumo comercial de ocio.
La estrategia defiende de manera firme el valor de las películas como herramientas terapéuticas de estimulación social. Los coloquios y proyecciones servirán para activar la memoria cultural colectiva, potenciar los canales de comunicación comunitaria y atajar de raíz las situaciones de aislamiento prolongado que afectan a una parte de la tercera edad canaria. El programa iniciará su andadura de forma inmediata en los espacios habilitados de la capital tinerfeña.