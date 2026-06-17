Clavijo recuerda a Cristina Valido que en CC las decisiones las toma el partido

No habían pasado ni 48 horas desde que CRISTINA VALIDO confesara en televisión que, si Coalición Canaria fuese una dictadura y mandara ella, apoyaría una moción de censura junto al PP y Vox, cuando FERNANDO CLAVIJO ha salido a poner orden en la parroquia nacionalista. En una entrevista concedida al periodista MIGUEL ÁNGEL DASWANI, el presidente del Gobierno y secretario general de CC ha dejado claro que la opinión expresada por la diputada en Madrid es “muy personal” y que “no es la postura de Coalición Canaria”. “Nosotros hacemos política, no política ficción”, insistió CLAVIJO.
El líder nacionalista recordó, además, que en Coalición Canaria las decisiones se adoptan de manera colegiada y que “nunca las toman las personas o los cargos individualmente”. Traducido del lenguaje político al castellano de toda la vida: en CC las ocurrencias particulares no constituyen doctrina oficial. CLAVIJO reiteró que la posición del partido sigue siendo la misma: una cuestión de confianza o la convocatoria de elecciones. Y, sobre una hipotética moción de censura, vino a decir que primero habrá que ver si alguien la presenta, con qué objetivo y con qué compañeros de viaje, porque el interés general de Canarias está por encima de cualquier ejercicio de política ficción.
En definitiva, que la dictadura imaginaria de CRISTINA VALIDO ha durado exactamente lo que ha tardado FERNANDO CLAVIJO en recordarle que, por fortuna para unos y desgracia para otros, en Coalición Canaria todavía no gobiernan los sueños individuales