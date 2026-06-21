Confirmado: el Cabildo de Tenerife ejecutará la mejora del camino rural Las Ánimas-Lomarque, en La Laguna

El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó, en su sesión del 6 de mayo, estimar la solicitud del Ayuntamiento de La Laguna (del 2 de enero de 2026) para incluir los trabajos necesarios para la mejora y acondicionamiento del camino rural Las Ánimas – Lomarque en el programa insular de actuaciones en materia de infraestructura rural, denominado AgroCaminos.
La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, celebró este anuncio oficial, “que nace de una petición formal de este ayuntamiento al Cabildo para que por fin se puedan acometer estas obras y demos respuesta a una petición histórica de los vecinos y vecinas de Valle de Guerra y de los numerosos profesionales que acceden a sus explotaciones agrícolas a través de esta vía”.
“Para la Comarca Nordeste, el sector primario es un motor económico y social que forma parte de las raíces y la idiosincrasia de este pueblo. Por ese motivo, desde las instituciones públicas debemos atender conjuntamente estas peticiones”, agregó Ledesma.
Por último, la concejala avanzó que el ayuntamiento agilizará todos los trámites en el ámbito municipal, en cuanto a las autorizaciones, permisos y terrenos que precise la ejecución del proyecto, para que el Cabildo pueda llevar a cabo esta obra y, una vez finalizada, la administración local asumirá el mantenimiento de este camino que pasa a formar parte del viario público lagunero.
En concreto, el expediente recoge que una visita de inspección del servicio técnico de Estructuras Agrarias del Cabildo, el pasado abril, confirmó que el firme del camino presenta “un notable deterioro, con zonas irregulares y deformaciones visibles”. Asimismo, “se evidencia la pérdida de las propiedades del ligante, lo que provoca la disgregación del árido y la aparición de baches y desprendimientos del mismo”, lo que “dificulta la circulación y evidencia el final de la vida útil” del pavimento.
Por lo que, después del análisis visual del estado actual del camino, se confirma que la intervención necesaria supera ampliamente lo que se podrían calificar como “meros trabajos de conservación o pequeñas reparaciones”, demandándose una “actuación integral” de mejora y pavimentación del mismo.
La finalidad principal del camino es servir a un total de 53 explotaciones agrícolas de su entorno, que suman una superficie agrícola útil efectiva de 29,36 hectáreas, recoge el expediente.